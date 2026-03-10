Sumar y Compromís cargan contra Von der Leyen y la acusan de ser "sumisa" a Trump al cuestionar el derecho internacional

1067474.1.260.149.20260310120036 La diputada de Sumar, Aina Vidal, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar, junto a Compromís, ha reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que se retracte sobre sus declaraciones respeto a la guerra de Irán, al sostener que ya no se puede confirmar en un sistema bajado en reglas, y han criticado que parezca "sumisa" e incluso una "lamebotas" a los intereses del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

La portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha lamentado estas palabras de Von der Leyen y que dan una imagen de estar "vendida" a los intereses de EEUU e Israel en este conflicto.

Frente a ello, Martínez Barbero ha reivindicado que el "camino correcto" lo está siguiendo el Gobierno con su 'No a la guerra' en oposición a la vulneración del derecho internacional y el "caos" que, a su juicio, promueve Trump.

PALABRAS "DESASTROSAS"

También se ha mostrado crítica la dirigente de los Comuns y la coportavoz del grupo plurinacional, Aina Vidal, quien ha tachado de "muy grave" que la presidenta de la Comisión cuestione la legalidad del derecho internacional.

"Es muy grave y debe retractarse", ha exigido la diputada para insistir en que las palabras de Von der Leyen son "francamente desastrosas". "Yo creo que es evidente que hay una alternativa a todos los lamebotas", ha espetado sobre Von der Leyen, a la que acusa de hacer seguidismo de Trump.

La diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha calificado de "lamentable" la posición de Von der Leyen y ha confrontado que las personas que representan a la UE tienen como papel esencial defender la democracia, los derechos humanos y los derechos fundamentales frente a actuaciones "militares ilegales", como las emprendidas en Irán por parte de EEUU e Israel.