MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar considera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, "no debería dimitir" ante una "persecución inédita", según han dicho, por una parte del Poder Judicial por haber intentado evitar los bulos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo han expresado varias diputadas de la formación en rueda de prensa en la Cámara Baja después de que este lunes, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado haya acordado procesar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

En palabras de la portavoz del grupo, Verónica Barbero, el fiscal general "no tiene que dimitir" porque considera que su dimisión no contribuye a la regeneración democrática ni mejora la Justicia de este país porque lo que ha hecho ha sido "intentar evitar bulos" del "entorno tóxico de Ayuso".

"No creo que tenga que dimitir para demostrar que realmente no funcionan las instituciones, que realmente la justicia no está para lo que tiene que estar, sino para otra cosa, para entretenerse en siglas, en vez de la aplicación de la ley, que es lo que mandatan precisamente las leyes y la Constitución", ha incidido.

En la misma línea, la dirigente de En Comú y portavoz de Sumar, Aina Vidal, ha tildado de "gravísima" e "inaudita" la situación que se está viviendo con el fiscal general del Estado porque, a su juicio, lo que sucede es que "cuando uno ataca la corrupción", en este caso concretamente la relacionada la presidenta madrileña, "hay jueces que permiten que a través de recortes de prensa se puedan hacer este tipo de causas".

Por ello, ha mandado todo su apoyo a García Ortiz ante un momento, según ha dicho, "absolutamente inaudito" y le ha animado a "defenderse".

EL "RUIDO" DESVÍA DE LO "IMPORTANTE"

De su parte, la portavoz de Más Madrid en el Congreso y diputada de Sumar, Tesh Sidi, ha defendido "firmemente" que García Ortiz "no debería dimitir" porque, a su juicio, tanto el fiscal como la Fiscalía están sufriendo una "agresión" por "una parte" del Poder Judicial, una "persecución inédita" y "sin pruebas".

La diputada madrileña ha remarcado que el mandato del fiscal general del Estado es investigar delitos y actualmente lo que está haciendo García Ortiz es investigar los delitos del "defraudado confeso" Gonzalez Amador. "Todo este ruido, toda esta persecución al fiscal general nos está desviando realmente de lo importante", ha incidido Sidi.

De hecho, ha ironizado con las palabras de Ayuso en las que afirmaba que "en España se vive en una dictadura" y cree que la dirigente 'popular' debe estar de "enhorabuena" porque el juez Hurtado ya hizo "todo lo posible para proteger al Partido Popular frente a las corruptelas de la Gürtel y los chanchullos". Aún así, ha abogado por "mantener la calma" porque según ha dicho, la justicia "va a terminar prevaleciendo" y el fiscal está haciendo de "dique de contención" frente a esa "persecución".

EL PSOE EN OTROS CASOS NO HA ESTADO A LA ALTURA

También la representante de Compromís, Àgueda Micó, ha defendido la continuidad de García Ortiz al frente de la Fiscalía porque considera que "hay una politización" de muchos magistrados y muchos jueces y lo que hay que hacer, entre otras cosas, es abrir y democratizar la carrera judicial.

Aunque en su caso, ha aprovechado para criticar al PSOE. "Este es un caso de 'lawfare' como muchos otros, pero también quiero poner encima de la mesa que el PSOE no siempre ha estado a la altura cuando han habido casos que han sufrido otros miembros de partidos democráticos", ha censurado y ha puesto como ejemplo de ello el caso de Mónica Oltra.