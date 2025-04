Sumar dice, tras lanzar Podemos a Montero como candidata, que la unidad no se arma con 'nombres' y defiende primarias

"Será la gente, no Iglesias, ni Belarra, ni Díaz los que marquen las condiciones de la unidad", recalca Lara Hernández

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha recibido con normalidad que Podemos postule a Irene Montero como candidata a las elecciones generales pero ha dejado claro que la unidad de la izquierda no se construirá sobre nombres, máxime cuando no hay convocatoria de comicios a la vista sino sobre las propuestas políticas y con métodos democráticos como las primarias.

Todo ello después de que Podemos anunciara ayer que la exministra de Igualdad Irene Montero será su candidata a las elecciones generales si así lo ratifica la militancia, para liderar un proyecto con mano tendida a sectores progresistas y de la sociedad civil que se opongan a la deriva del "régimen de guerra" en el que ubican al Gobierno.

"Será la gente y no será Pablo Iglesias, Ione Belarre ni Yolanda Díaz ni nadie los que hablen de las condiciones de la unidad, sino que será la gente la que ponga la cuestión encima de la mesa cuando toque", ha destacado la nueva coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, en rueda de prensa este lunes junto a su homólogo en el partido, Carlos Martín.

Hernández ha desgranado que respeta las decisión de las organizaciones políticas de proponer a sus candidatos electorales y recibe con normalidad que Podemos apueste por Montero, pero ha apostillado que aún quedan dos años para 2027, cuando tocan los comicios electorales, y que el único horizonte con las urnas son en 2026 en Andalucía y Castilla y León.

La coordinadora de Sumar ha desgranado que su apuesta por el entendimiento con todas las fuerzas a la izquierda del PSOE para concurrir en una única lista es firme, como se dejó de manifiesto en su reciente asamblea ciudadana.

Asimismo, ha insistido en que no están en el escenario electoral y que aunque es consciente de que el lanzamiento de Montero como candidata de Podemos puede suscitar interés mediático, lo central ahora es centrarse en política y en los problemas de la ciudadanía como la vivienda, como se reveló en las manifestaciones del pasado sábado por todo el país.

También ha desgranado que Sumar en su último congreso dejó un mandato "claro" en su ponencia política y organizativa, para dejar "negro sobre blanco" que apuestan por métodos democráticos como las primarias para la construcción de un proyecto político de unidad.

También ha indicado que la cuestión del gasto militar o la postura crítica contra la OTAN, que Podemos ha redoblado, no suponen ningún problema dado que la apuesta de Sumar y todas las fuerzas de la coalición es nítida y basada en la paz y en contra del rearme que propone la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen.

PROCLAMAR YA UN CANDIDATO SI MANDA UN MENSAJE ES DE DEBILIDAD

Por su parte, fuentes de Sumar destacan que la proclamación de Montero no les ha generado sorpresas porque era algo que todo el mundo intuía, pero sí les ha pillado más de improviso el momento elegido.

No obstante, ha desgranado que si Podemos pretendía generar presión lo que han hecho es mostrar si acaso debilidad, dado que la unidad de la izquierda no se va a levantar sobre personas. A su vez, dejan claro que este anuncio de los morados no va a cambiar su estrategia, dado que ahora no toca hablar de candidaturas. Por tanto, mantendrán la calma y cuando haya convocatoria de elecciones generales se sabrá por ejemplo si la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, repite como candidata.

Tampoco creen que el hecho de que Montero empiece desde ya a elevar su perfil de candidata les va a opacar, porque su campaña es la acción del Gobierno y los logros que propician desde la legislatura.

También ha desgranado que la unidad no se va construir si se opta por una actitud de "tierra quemada", en alusión a las críticas de Podemos que vierte contra el Gobierno y Sumar.

Además, ha desgranado que en los territorios pueden tener un problemas porque hay iniciativa autonómicas para conseguir una única candidatura, como en Andalucía, y que negándose a estas fórmulas tampoco van a atraer a otras organizaciones. Por tanto, no temen que el anuncio de Podemos sea una especie de OPA para conseguir alianzas con formaciones que ahora están coaligadas con Sumar.

IU: LOS CANDIDATOS SE ELIGEN EN PRIMARIAS Y NO A DEDO

Previamente, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que su formación aspira a liderar una eventual candidatura de unidad en la izquierda para las elecciones generales dentro de un proceso de primarias.

También ha proclamado que dentro de ese proyecto no hay que elegir entre Podemos y Sumar, porque a su juicio todos caben dentro de una misma lista, y no le genera "sorpresa" ni intranquilidad que los morados lancen ya a la exministra Irene Montero.

En rueda de prensa telemática este lunes, Maíllo ha trasladado su respeto a la hoja de ruta de cada organización, en este caso Podemos al avanzar que Montero es su candidata, y que IU va a presentar también sus referentes electorales en su momento, pero cree que debe darse primero un acuerdo de mínimos programáticos para encarrilar la unidad antes que los nombres.

Maíllo ha desgranado que desde la "ausencia de fulanismo" en el debate político, IU está centrada en la construcción de propuestas que después tendrán sus "referencialidades", sobre un método democrático de elección de candidaturas. Y eso, ha añadido, no va a implicar que el cadidato sea elegido "a dedo por nadie" ni tampoco por una organización, sino sobre primarias abiertas a todas las personas que quieran participar para votar.

MÁS MADRID Y COMUNES: EL ANUNCIO DE MONTERO NO AYUDA

La diputada de Más Madrid en el Congreso Tesh Sidi ha recordado este lunes, sobre que Podemos postule ya a Podemos como candidata, que empezar a hablar de este asunto cuando queden "más de dos años y medio" de legislatura lo único que crea es "inseguridad".

Minetras la coportavoz de los Comunes y diputada de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha valorado este lunes que Podemos haya lanzado ya a la eurodiputada y exministra Irene Montero como su opción para liderar una lista electoral en las próximas generales: "Avanzar debates para los que faltan más de dos años no ayuda".

"Nos encontramos ante un embate extremo de la extrema derecha, valga la redundancia, y la respuesta, yo creo, debe estar a la altura de la época. Nosotros trabajaremos por una candidatura amplia, como lo hicimos en 2023 y como lo haremos dentro de dos años", ha añadido durante una rueda de prensa en Barcelona.