Sumar dice que ha logrado que el PSOE reconsidere su postura en gasto militar y replica a Podemos: Díaz está con la paz

Archivo - La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, llega a una rueda de prensa.

Garantiza la unidad de voto del grupo en el Congreso

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha reivindicado este lunes que su espacio político ha logrado que el PSOE "matice y reconsidere" sus posiciones sobre el gasto en defensa y ha garantizado que el grupo parlamentario votará unido iniciativas en el Congreso sobre esta materia. También, ha respondido a Podemos que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está a "favor de la paz" y "no forma parte de ninguna coalición de guerra".

En rueda de prensa este lunes en Madrid, ha defendido que ha quedado claro, sobre todo por el empuje de Sumar, que el gasto en defensa en ningún momento puede ser a costa de "limitar las inversiones de la agenda social y del Estado del Bienestar".

Además, ha asegurado que Sumar rechaza entrar en una "escalada armamentística" y una "carrera bélica", al albur del debate en el seno de la UE sobre la política de defensa ante el actual contexto internacional.

LA POSICIÓN CONTRA EL PLAN DE REARME EN LA UE ESTÁN CALANDO EN EL GOBIERNO

"Las posiciones firmes y coherentes contra el plan de rearme de Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) se abren camino en el seno del Gobierno", ha proclamado Hernández para mostrarse satisfecha con las declaraciones durante el fin de semana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera María Jesús Montero.

Concretamente, ha aludido al rechazo del presidente a entrar en una carrera armamentística en materia de presupuesto en defensa y que Montero aludió a que "gastar en defensa no quiere decir hacerlo en tanques". A su juicio, ha sido Díaz quien ha sido la primera en trabajar en el seno del Ejecutivo por estas posiciones.

La dirigente de Sumar ha desgranado, sobre todo tras la reunión entre Sánchez y Díaz, que se ha fijado como línea roja que no puede haber menoscabo de la inversión social en el refuerzo de la estrategia autónoma de defensa.

"Nuestras posiciones están calando dentro del Gobierno", ha presumido. No obstante y a la pregunta de qué posiciones iniciales tenía el PSOE a la hora tratar el gasto en defensa, ha respondido simplemente que esa pregunta la tienen que contestar los socialistas. De todas formas, ha ahondado que para mantener intacta las partidas sociales dentro de la reordenación del presupuesto militar solo se requiere "voluntad política".

También ha replicado a la formación morada, que esta mañana ha incluido a Díaz como partidaria de una "coalición de guerra" junto a PP y PSOE, para negar tal extremo dado que como líder política destacada siempre se ha pronunciado a favor de la paz.

DESCARTA FRACTURA EN EL GRUPO PARLAMENTARIO: HABRÁ UNIDAD DE VOTO

Cuestionada sobre la posición que mantendrá Sumar de cara a las iniciativas antagónicas de PP y BNG sobre gasto en defensa que se debatirán esta semana en el Congreso, ha manifestado que será esta tarde cuando se mantenga una reunión del grupo parlamentario plurinacional para fijar postura. No obstante, en la proposición no de ley de los populares ha deslizado que Sumar se decanta por oponerse, dado que el consenso de todos los partidos que integran el grupo es que no están a favor de la escalada bélica.

De todas formas y sobre la posibilidad de que el grupo de Sumar pudiera fracturarse con diputados de distintos partidos que lo integran que votaran distinto, Hernández lo ha "descartado totalmente" y ha remarcado que existe un "consenso unánime entre las formaciones", de no permitir ningún recorte social y oponerse a que se dé una escalada bélica.

También ha señalado que Sumar tiene una posición clara y es que el debate sobre el gasto militar debe debatirse en el Congreso, y que será la propia cámara en función de las iniciativas que se presenten si derivará a su vez en votaciones.

AHORA HAY UNA "GUERRA DE TITULARES"

Hernández ha pedido serenidad en todo lo relativo a la política de seguridad y gasto en defensa, un asunto complejo donde se ha levantado una "guerra de titulares". Ante ello, ha desgranado que por el momento no hay una estrategia común en el seno de la UE, pero que la posición de Sumar al respecto es clara, en el sentido de que hablar de gasto en defensa no puede suponer bajo ninguna circunstancia bloquear las inversiones del Estado de Bienestar.

Fuentes de la formación han indicado que se debe diferenciar entre el gasto en defensa, que implica conceptos como ciberseguridad y soberanía energética, de elevar el gasto militar que rechazan porque ya hay estudios que apuntan a que España ya está en el 2% del PIB en gasto en defensa.

Por tanto, han sentenciado que no están dispuestos a hablar de adquirir más armas y que en materia de defensa hay que ver partida a partida. E insisten en que todos los partidos que integran el grupo parlamentario están cohesionados al pactar una postura de mínimos pero suficiente.