Sumar dice tener "muchas personas", además de Bustinduy, para relevar a Yolanda Díaz como cartel electoral

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a ser candidata en las próximas elecciones generales no es una retirada sino incluso un "paso adelante" pensando en el bien mayor de la izquierda, y ha remarcado que a la izquierda del PSOE hay "muchas personas" que pueden sucederla como cartel electoral.

Así, ha recalcado que su espacio político tiene "muchas personas" con cualidades para ser cabezas de lista electoral y ha desgranado que la figura del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, es "excelente", como también otros perfiles del socio minoritario del Ejecutivo.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Martínez Barbero ha ensalzado que Díaz ha actuado con "valentía" y ha apostillado que su determinación de no ser candidata la ve como un "paso adelante de la izquierda de este país".

"Yolanda es una persona que hace análisis de las cuestiones por razones personales, pero sobre todo, sobre todo por razones políticas", ha desgranado para defender que la vicepresidenta sigue siendo el referente de su espacio y el perfil de mayor peso político.

Por tanto, ha desgranado que desde su gestión en el Ministerio de Trabajo tendrá muchas bazas para seguir impulsando a la izquierda alternativa hasta que se abran las urnas.

Cuestionada sobre si Bustinduy puede ser candidato, la portavoz parlamentaria ha asegurado que es una persona que respeta en el plano profesional y personal, para añadir que en la coalición Sumar hay "mucha buena gente". Por tanto, ha desgranado que llegarán a la mejor conclusión.