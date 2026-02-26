Rufián ensalza a Yolanda Díaz al renunciar a ser candidata e insiste en no prescindir de Irene Montero ni Podemos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ensalzado este jueves la "valentía" y "generosidad" de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al renunciar a encabezar la izquierda plurinacional en las próximas elecciones generales, y ha aconsejado que en esa cita la izquierda no prescinda de Podemos ni de su candidata, Irene Montero, a la que considera "un activo electoral innegable".

En los pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha puesto en valor que Díaz, "la referente que tiene el mayor peso político en la izquierda de este país", haya dado este paso. Eso sí, ha rechazado que su decisión suponga una retirada porque, a su juicio, en lo que va a "centrarse" ahora Díaz es en el Gobierno y en el Ministerio de Trabajo, donde augura que dará "muchas bazas", tanto en lo político, como en lo gubernativo como en la defensa de la izquierda de España.

"Si ella ha entendido que era necesario que en este momento dijera yo sigo aquí, pero no quiero entrar ahora, lo ha hecho con la inteligencia política que siempre la ha caracterizado", ha manifestado el independentista catalán, incidiendo en que Díaz tiene "mucho que decir" en unas futuras elecciones generales.

Rufián ha admitido que durante la reforma laboral pasaron "cosas muy feas" y se rompieron "muchos puentes" con la ministra, pues ERC votó en contra de la reforma del Gobierno, pero ha remarcado que quiere quedarse con la "generosidad" de Díaz y con que ha sido "una muy buena ministra". "Yo no voy a hablar mal de nadie, mucho menos en su salida,", ha apostillado.

Preguntado sobre si cree que su renuncia facilitará la entrada de Podemos en la confluencia de izquierdas presentada el pasado sábado, el republicano catalán cree que no, pero ha insistido en que la formación morada es "imprescindible" e Irene Montero, "un activo electoral innegable". Es más, sostiene que quien quiera hacer "cualquier cosa" sin Podemos, "se equivoca".

ORDEN Y CALCULADORA

Es por ello que Rufián ha animado "humildemente" a la izquierda a poner "orden" y coger la calculadora para estudiar provincia por provincia confluencias de la izquierda estatal con las soberanistas, lo que, ha aclarado, "no significa eliminar a nadie, ni que vaya uno solo". "Quizá un poquito más de eficiencia nos iría bien", ha comentado Rufián, incidiendo en que en las provincias no se presentan cinco derechas sino dos.

Preguntado sobre si cree que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, podría encabezar ese espacio a la izquierda del PSOE, Rufián ha dicho que es una persona "excelente" a la que respeta en lo profesional y en lo personal, si bien ha recalcado que "hay muchas otras" en la izquierda. "Es que tenemos mucha gente buena, sobre todo porque quiere construir un país mejor, y vamos, entre todas, incluida Yolanda", ha concluido.