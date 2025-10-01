Sumar discrepa de la postura del Gobierno sobre la flotilla: Su responsabilidad no es pedir la retirada sino protegerla

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz durante el acto ‘Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina’, en la Casa Árabe de Madrid, a 23 de julio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Las dos alas del Ejecutivo vuelven a discrepar tras las posturas opuestas sobre el plan de Trump para Gaza

Sumar se ha desmarcado de la posición del ala socialista del Gobierno al subrayar que la responsabilidad del Ejecutivo no es pedirle a la flotilla rumbo a Gaza que se retiren, sino protegerles si deciden continuar con su singladura en la zona de exclusión decretada por el Ejército israelí.

De esta forma difiere de la posición expresada en las últimas horas por el Gobierno, que ha recomendado a los integrantes de la flotilla que no entren en la zona de exclusión porque el buque de salvamento marítimo 'Furor' no puede acceder a ella ya que pondría en riesgo a su tripulación y a los integrantes de la propia flotilla.

La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha manifestado en la red social 'Bluesky' que la misión humanitaria de la flotilla es "legítima y necesaria" mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es un "criminal de guerra responsable del genocidio" y el único fuera de la legalidad. "España y la UE deben proteger a la Flotilla", ha zanjado.

Así, vuelve a emerger una discrepancia sobre la situación en Gaza entre los dos socios del Ejecutivo, dado que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio la bienvenida al plan de Estados Unidos para la zona mientras que Sumar proclamó su frontal rechazo al mismo, al considerar que es una imposición al pueblo palestino.

Sobre la situación de la flotilla, Sumar ha proclamado en un comunicado que el Gobierno "tiene la obligación de defender la legalidad internacional y de proteger y dar cobertura" a esta iniciativa de la sociedad civil. De la misma forma, ha reclamado que es necesario que la Unión Europea garantice "su protección y el normal desarrollo de su labor humanitaria".

También resalta que la flotilla "está cumpliendo la legalidad internacional y debe poder terminar su misión humanitaria", loando que es un ejemplo de la movilización de la sociedad civil internacional que ha dicho "basta ante el genocidio de Israel".

LOS OBJETIVOS DE LA FLOTILLA SE ALINEAN CON LA ONU

Además, incide en que la flotilla se encuentra en aguas internacionales y que por ello tiene derecho a la libre navegación. Al hilo, ha enfatizado que la carga y objetivos de esta misión "se inscriben en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, que han llamado repetidamente al fin del genocidio y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza".

"Cualquier intento de evitar que la Flotilla desarrolle su labor humanitaria es cometer una grave ilegalidad contraria al Derecho Internacional. Todo el apoyo a la flotilla. No al genocidio", ha zanjado Sumar.