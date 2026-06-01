Sumar y ERC piden explicaciones a Marlaska por la "brutalidad policial" en la protesta de docentes en Valencia

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada para mantener una reunión con grupos de investigación y agentes sociales, antes de pronunciar la conferencia 'Hacia una nueva arquitectura de convivencia y seguridad pública', en el salón - Álex Cámara - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar y ERC han exigido este lunes explicaciones al Ministerio del Interior y a la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana por la "brutal y desproporcionada" actuación policial del día anterior ante la Consejería de Educación después de las imágenes difundidas en las que un agente de la Policía Nacional empujó a una docente concentrada hasta hacerla caer al suelo.

El diputado de Compromís adscrito al grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha afirmado que la actuación de la Policía Nacional y de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "ensombrecen una manifestación pacífica" que, según ha señalado, lleva ya 22 días, con maestras y profesores reivindicando "no solo sus mejores condiciones laborales y salariales, sino la mejor escuela pública para todos los valencianos y las valencianas".

El parlamentario ha registrado una batería de preguntas para conocer cómo se van a "dirimir las responsabilidades" ante lo que ha calificado como "brutalidad policial", después de que se haya visto a un agente "golpeando por detrás a traición a una maestra jubilada que solamente reivindicaba mejores condiciones en las aulas, mejores condiciones laborales para sus compañeros y que nuestras hijas sean mejor atendidas".

En sus preguntas al Gobierno, recogidas por Europa Press, pide saber qué comunicaciones formales tuvo la delegada del Gobierno o el subdelegado de Valencia entre las 21.00 y las 01.30 horas de anoche para corregir la "desproporcionalidad policial", si en las cargas continuaba presente el policía nacional que hirió a una maestra jubilada esa misma tarde y qué cantidad de policías nacionales formaban el dispositivo de seguridad del 31 de mayo en la avenida Pío XII de Valencia a las 20.00 horas, además de sus identificaciones.

"DISTINTAS VARAS DE MEDIR" A MANIFESTANTES

Por su parte, ERC ha registrado ante la Mesa del Congreso otra batería de preguntas dirigidas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir explicaciones por la misma actuación policial contra una manifestante "sin que opusiera ni pudiera oponer resistencia".

Su portavoz, Gabriel Rufián, ha denunciado que los hechos son especialmente graves porque "afectan el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de reunión y manifestación" y porque "se producen en un contexto de protesta social y sindical", además de señalar "varas de medir diferentes" en el trato a manifestantes en función del signo político.

El diputado republicano quiere saber qué información tiene el Gobierno sobre dicha actuación policial, qué medidas piensa adoptar, si ha sido identificado el agente que aparece en las imágenes o si se ha abierto un expediente informativo. Además, piden conocer cuál era el objetivo del operativo de intervención ante la Consejería de Educación, en el marco de las movilizaciones del profesorado valenciano tras tres semanas de huelga indefinida y concentraciones en defensa de la educación pública.