Sumar exige a Bolaños a frenar la extradición del activista propalestino Fergie Chambers: "Es persecución política"

Archivo - Imagen de James 'Fergie' Cox Chambers - IU - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha pedido este sábado al Ministerio de Justicia que frene la extradición a Estados Unidos del multimillonario estadounidense y activista propalestino James 'Fergie' Chambers, encarcelado en Madrid desde julio tras su detención en Ibiza y al que la Administración Donald Trump reclama por un presunto apoyo económico al grupo terrorista Hamás.

La defensa de Chambers, dirigida por el abogado Baltasar Garzón, niega que el dinero se destinara a Hamás y sostiene que su defendido financió proyectos humanitarios y sociales, incluidos programas de ayuda en Gaza.

Santiago ha hecho esta solicitud al Ministerio que dirige Félix Bolaños, en una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE recogida por Europa Press, teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros decidirá el próximo martes si autoriza o no esa extradición. Otros partidos como Podemos o el BNG se han opuesto también a la extradición.

El diputado de Sumar sostiene que el Gobierno debe oponerse a ese traslado y que así se lo ha planteado ya al PSOE en el seno del Gobierno de coalición, pero ha lamentado que, hasta la fecha, "desgraciadamente" la posición del Ministerio de Justicia no sea la misma que la de su partido.

Enrique Santiago considera que lo que está ocurriendo con el activista propalestino es "una persecución política" en términos jurídicos y que la solicitud de extradición expedida por Estados Unidos "no reúne los requisitos legales".

"NO SE PUEDE CRIMINALIZAR LA SOLIDARIDAD"

Por tanto, el representante de IU ha dicho esperar que de aquí al martes Justicia deje claro su criterio y que éste sea "a favor de la defensa de la solidaridad". "No se puede es criminalizar la solidaridad", ha añadido.

Santiago ha querido dejar claro que a su partido no le sirve que se justifique que el procedimiento de extradición tiene que continuar para que Fergie Chambers pueda defenderse ante los tribunales "cuando no ha cometido ningún tipo de delito". "Es inaceptable que se haya privado la libertad de esta persona por una requisitoria absolutamente 'fake' de Estados Unidos", ha concluido.