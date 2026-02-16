Sumar invita a Rufián a su nuevo proyecto en la izquierda alternativa: "Si se quiere venir a casa, que se venga"

La diputada de Sumar Aina Vidal durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

La portavoz de los Comuns y Sumar, Aina Vidal, ha invitado este lunes al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a formar parte de su nueva confluencia en la izquierda alternativa y ha asegurado que los de Yolanda Díaz acudirán al evento del independentista programado para próximo 18 de febrero.

"Si se quiere venir a casa, que se venga", ha asegurado la diputada catalana en una entrevista en 'La hora de La 1', recogida por Europa Press, tras ser interpelada por la posibilidad de que Rufián se una a la coalición entre Comunes, Sumar, Más Madrid e Izquierda Unida que se presentará el 21 de febrero, a pesar de que él vaya a dar a conocer su proyecto este miércoles.

En este sentido, Vidal ha asegurado que su partido, Rufián y el diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, Emilio Delgado, están unidos por un "análisis muy parecido, o idéntico", que indica que la izquierda debe "aunar fuerzas y dar una imagen de solidez".

No obstante, ha recordado que ERC "ha dicho que no y ha desautorizado el movimiento" de unir a las fuerzas progresistas, nacionalistas y estatales, que encabeza su portavoz parlamentario.

Dicho esto, la diputada de Sumar ha agregado que su partido asistirá la presentación Rufián para "escuchar en que términos" ejecutan su idea y ha reivindicado una mayor cooperación entre las listas progresistas: "Hay que entenderse de una forma normal, o un poquito más al menos, de cómo lo hemos hecho hasta ahora", ha exclamado.

NO DAN POR PERDIDO A PODEMOS

La también diputada de Sumar en el Congreso, Candela López, también se ha pronunciado al respecto, durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha dicho que no dan por perdido a nadie en referencia a la posibilidad de que Podemos forme parte del nuevo proyecto de unir a las izquierdas que están a la izquierda del PSOE.

En este sentido, han señalado que respetan el tiempo de las fuerzas políticas y dependerá de cada fuerza si quieren o no sumarse y en qué momento decidan hacerlo.

Candela López ha querido poner en valor que esta semana se hable de que las izquierdas vayan juntas en las próximas generales. De hecho, ha señalado que los comunes irán al acto de Rufián del día 18 porque creen importante escuchar todas las opciones y quieren oír lo que propone.

No obstante, no ha respondido al ser preguntada si estaba de acuerdo con lo que ha planteado Emilio Delgado, de Más Madrid, de que las fuerzas de la izquierda no se hagan la competencia. No ha aclarado cómo tendrían que presentarse en Cataluña donde los comunes y ERC rivalizan por el voto de izquierdas.

En su opinión, lo importante es hacer que esos "frentes" sean lo más amplios posibles y ahora, ha añadido, se trata de escuchar y ver dónde se tienen que unir todos esos caminos.

En cuanto a la diferencia con la coalición Sumar que se presentó en 2023, la diputada de los comuns ha señalado que ahora han querido poner el acento en las fuerzas que tienen presencia en los territorios, con dinámicas "mucho más horizontales".

HACER AUTOCRÍTICA Y APRENDER DE LOS ERRORES

Por el momento, ha explicado que han estado hablando de manera bilateral con todas las fuerzas políticas, pero ha dicho que respetan los procesos internos de cada una de ellas, en referencia a si estará o no la Chunta Aragonesista que en las elecciones regionales del día 8 de febrero duplicó sus resultados.

En cualquier caso, este movimiento sigue sin contar con una cabeza visible y Candela López tampoco ha señalado quien podría ser. En su opinión y para que este proyecto sea "exitoso" se tienen que hacer las cosas paso a paso, primero dibujando la propuesta, diciendo hacia dónde quieren ir, ver quién más se quiere sumar, cómo artiulcarlo de forma conjunta y después decidir quién lo representa y bajo qué nombre. "A fuego lento y tejiendo confianzas", ha apostillado.

La diputada de Sumar ha admitido, no obstante, que las izquierdas deben hacer "autocrítica" por la desafección que la política está propiciando entre muchas personas y sobre todo de los jóvenes. "Tenemos que hacer autocrítica de lo que ha estado pasando, del ruido que generamos, se trata de aprender de lo que no hemos hecho bien, asumir los errores y corregirlos", ha explicado. Y ha apostado por realizar una propuesta sólida y con temas que demanda el electorado porque, según ella, éste está y "responde".