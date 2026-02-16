Sumar, Más Madrid y Comunes acudirán al acto de Rufián mientras que IU, Més Compromís y Podemos se desmarcan

Archivo - El portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes enviarán representantes al acto sobre la unidad de la izquierda que protagonizará este miércoles en la capital el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, junto al dirigente de la formación madrileña, Emilio Delgado.

Sin embargo, IU y el sector mayoritario de Compromís (Més Compromís) han apuntado que no estarán presentes en el evento al indicar que no han sido invitados, aunque sí estará presente otra rama de Compromís, Iniciativa, dado que así lo ha aprobado en su ejecutiva.

Tampoco asistirá Més per Mallorca, otro de los aliados de Sumar en el Congreso, al entender que hasta ahora no está claro si su propuesta implica un espacio confederal de izquierdas.

PODEMOS LO VE UNA CHARLA, COMO SI FUERA UN COLOQUIO DE CINE

A su vez, Podemos ha minimizado el encuentro entre el diputado de ERC y el portavoz adjunto de Más Madrid en la asamblea regional a una mera charla, que puede ser interesante como los coloquios sobre "cine y música" pero que no merecen juicio político.

El secretario de Organización y coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha señalado que él estará haciendo precampaña de Podemos en Castilla y León, para insistir en que no dan más valor a la iniciativa de Rufián que el ser una mera reflexión sobre la izquierda porque su propio partido, ERC, se ha desmarcado de su propuesta de unidad.

En el caso de Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar aún no han definido cuáles serán los dirigentes que escucharán la charla entre Rufián y Delgado en el teatro Galileo Galilei de la capital. No obstante, del lado de Sumar no prevén que acudan primeros espadas.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha destacado en rueda de prensa que quieren estar presentes en el diálogo entre Rufián y Delgado, dado que se ha abierto un debate sobre el futuro de la izquierda y quieren escuchar a todo el mundo y participar de un debate que "no es artificial" sino que responde a la inquietud de la gente.

"Espero que sea un encuentro que agite el debate sobre la necesidad de plantear una alternativa democrática frente al bloque reaccionario que representa el trumpismo madrileño y español", ha planteado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Del lado de los Comunes, su coportavoz Aina Vidal ha invitado a Rufiá, a formar parte de su nueva confluencia en la izquierda alternativa. "Si se quiere venir, que se venga", ha apostillado.

RUFIÁN AGITA EL DEBATE PERO SIN PROPUESTAS NI ORGANIZACIONES DETRÁS

En todo caso, fuentes del espacio del socio minoritario del Ejecutivo han reconocido que tanto Rufián como Delgado tiene un liderazgo mediático consolidado pero carecen del respaldo de sus organizaciones.

De esta forma, ven "muy complicado" el anclaje de fuerzas independendistas y estatales en un mismo proyecto y, además, apuntan que nadie sabe cuál es su propuesta política y se mueven en la indefinición. Es más, agregan que una propuesta política seria requiere documentos y direcciones políticas avalando.

IU NO REHÚYE EL DEBATE PERO NO HA SIDO INVITADA

Por su parte, la secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha manifestado en rueda de prensa que IU saluda la iniciativa del portavoz de ERC y que no rehúye ninguna reflexión sobre la unidad de la izquierda. Eso sí, ha recalcado que para ello IU tiene que ser convocada, deslizando que en este caso Rufián no les ha invitado al acto.

También ha subrayado que la alianza con Sumar, Más Madrid y Comunes tratan de relanzar la izquierda con un proyecto sólido, sin "fuegos artificiales ni grandes alharacas".

Mientras, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha augurado que esta será una semana "interesante" para los partidos a la izquierda del PSOE y que es importante que todas las organizaciones se escuchen. A su vez, ha recalcado que la ley electoral con el sistema basado en circunscripciones es "inexorable" y ha enfatizado que "en territorio valenciano la representación, la fuerza ahora mismo la tiene Compromís".

Baldoví ha desgranado que Compromís no participará en el acto de Rufián y Delgado y sí estarán presente a la presentación pública el próximo acto de la alianza entre Sumar, IU, Más Madrid y Comunes, dado que a este evento sí han sido invitados.