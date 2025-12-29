Sumar se opone a la excepción del veto a la tecnología militar israelí para Airbus: "No está justificado"

Archivo - (I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante un rueda de prensa, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (Es - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Sumar han presentado objeciones en el Consejo de Ministros para dejar patente su rechazo a la aprobación de la excepción al decreto de embargo de material militar con Israel concedida a Airbus, permitiendo así que pueda disponer de tecnología hebrea en este campo en el marco de cuatro programas industriales en los que participa la empresa.

Según han explicado a Europa Press fuentes del socio minoritario del Ejecutivo, Sumar manifestó su oposición a la activación de la disposición adicional de esa dispensa este veto en el caso de Airbus, al considerar que no está justificado.

Al respecto, desgranan que son insuficientes los argumentos esgrimidos por el ala socialista de cara a aplicar la excepcionalidad de la prohibición de empleo de material y tecnología militar israelí a dicha compañía, que descansan básicamente en el riesgo de impacto económico en la actividad empresarial de una parte de la industria aeroespacial española.

También aluden que tampoco es un motivo de peso la mención a otros "intangibles" como la "credibilidad de la industria nacional" por "eventuales retrasos" que la sustitución de los sistemas israelíes actualmente empleados por otros proveedores podría ocasionar.

Para Sumar, no existe justificación para soslayar el decreto e invocar en el mencionado caso de Airbus menoscabo al interés general nacional que prevé esa cláusula de excepción al decreto de embargo, que en su día fue también duramente criticada por el ala minoritaria del Ejecutivo.

De esta forma, los ministerios de Sumar han dejado patente su oposición a esta excepción y alertan que vulnera el objetivo del decreto de prohibición de compraventa de material israelí y las obligaciones internacionales de España en materia internacional.

ROBLES DEFIENDE LA EXCEPCIÓN PARA AIRBUS

En contraposición, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado este lunes la decisión del Gobierno de "autorizar la transferencia de determinado material de defensa y doble uso" de origen israelí para proyectos liderados por Airbus --de la que el Estado posee en torno a un 4%-- debido a motivos "comerciales".

"El acuerdo que se tomó (la semana pasada en el Consejo de Ministros) no tiene relación con las políticas militares ni de defensa, sino con el ámbito comercial, de las exportaciones", ha subrayado Robles este lunes en una entrevista en el programa 'La Hora de La 1' y recogida por Europa Press.