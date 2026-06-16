Sumar pide cuentas a Exteriores por los regalos a expresidentes y aclarar si las joyas de Zapatero vienen de Marruecos

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid en el grupo Sumar en el Congreso Tesh Sidi ha pedido este martes explicaciones al Ministerio de Exteriores sobre el control de los regalos y presentes diplomáticos que reciben los expresidentes, y así como conocer si las joyas incautadas en su despacho a José Luis Rodríguez Zapatero provienen de Marruecos.

En rueda de prensa en el Congreso y a raíz de este hallazgo enmarcado en los registros policiales de la investigación del caso 'Plus Ultra', Sidi ha informado que dirigirá una serie de preguntas parlamentarias al Ejecutivo sobre cómo era posible que circularan este tipo de joyas sin ningún tipo de supervisión.

"Porque si el señor Zapatero tenía joyas por valor de 1.300.000 euros, qué no tendrá el señor Aznar. Seguramente tendrá incluso las joyas de Tutankamón, o qué no tendrá también Felipe González", ha apuntado.

De esta forma, pone el foco en los regalos protocolarios recibidos por los expresidentes, así como por las normas o criterios que regulaban su recepción, registro, custodia y destino antes de la aprobación del Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado en 2005.

Por ejemplo, incide con sus iniciativas en si este tipo de presentes eran una práctica habitual en el marco de las relaciones diplomáticas mantenidas por España y qué constancia documental existe actualmente sobre dichos obsequios.

¿Y SI LAS JOYAS PROCEDEN DE UN LOBBY DEL REINO DE MARRUECOS?"

La parlamentaria de Sumar ha afirmado que se ha podido conocer que era "bastante habitual" en España la entrada "sin ningún criterio ni sin ninguna supervisión" de joyas y regalos diplomáticos, y ha apuntado que algunas voces autorizadas señalan que esas alhajas podrían proceder de países árabes.

En este sentido, le gustaría saber si esas joyas proceden del "lobby" del Reino de Marruecos y ha planteado si la posición del PSOE en los últimos años respecto a la autonomía y no al referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, con Felipe González y especialmente con Zapatero, pudo estar relacionada con la influencia de Rabat.

Sidi considera que el caso de Zapatero es "muy grave" y ha recordado que en 2005 se aprobó la norma de buen gobierno para evitar este tipo de regalos, pero que "por lo que sea" no se aplica a los expresidentes. Ahora, considera necesario saber "muy bien qué es lo que tienen en sus casas y en sus campos".

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, también ha demandado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre la imputación de Zapatero durante su comparecencia en el Congreso de la próxima semana.

Mientras, la portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Babrero, ha apelado genéricamente al PSOE a actuar con transparencia y dar explicaciones.

EL PSOE SE LO TIENE QUE TOMAR MÁS EN SERIO

La coportavoz de los Comuns y diputada del grupo plurinacional, Aina Vidal, ha recriminado que el PSOE no se está tomando suficientemente en serio la necesidad de ser ambicioso en la aprobación de medidas anticorrupción, a tenor de la situación que atraviesa el PSOE.

"Evidentemente estamos preocupadas, entre otras cosas porque aquí quedan muchos deberes por hacer", ha agregado para apostillar que hace "mucho tiempo" que vienen demandado al PSOE mayor valentía tanto en las iniciativas sociales como la de regeneración democrática.