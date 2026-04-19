Sumar pide explicaciones al Gobierno por su abstención en la resolución de la ONU condenando la esclavitud africana

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MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha pedido explicaciones al Gobierno por su abstención en la resolución aprobada el pasado 25 de marzo por la Asamblea General de la ONU en la que se consideró que la trata de esclavos africanos constituye el "crimen de lesa humanidad más grave" de la historia y se reclamó medidas reparatorias a los Estados.

En una pregunta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, los diputados Agustín Santos y Viviane Ogou destacan que "la esclavitud africana y la trata transatlántica afectaron a más de 40 millones de personas durante más de cuatro siglos, dejando un legado que aún se refleja en las comunidades afrodescendientes en todo el mundo".

Asimismo, recuerdan que "España fue uno de los últimos países europeos en abolir la esclavitud en sus colonias, lo que no se produjo hasta 1886 en Cuba, casi 50 años después de que Gran Bretaña (sic) y Francia lo hicieran en sus respectivos territorios".

En este sentido, desde el socio minoritario de la coalición se pide al Gobierno que aclare "cómo justifica" el que España fuera uno de los países que se abstuvo durante la votación de la resolución, que contó con el respaldo unánime de los países africanos.

El texto, propuesto por Ghana, salió adelante con 123 votos a favor, tres en contra (los de Argentina, Israel y Estados Unidos) y 52 abstenciones, entre las que figuraban, además de España buena parte de los países occidentales, entre ellos Francia, Reino Unido o Portugal, que también participaron en esta práctica en sus colonias.

"¿Qué posición política mantiene el Gobierno respecto a que la esclavitud africana y la trata transatlántica constituyen el mayor crimen de la historia y continúan afectando a millones de personas afrodescendientes en todo el mundo", plantean desde Sumar.

MEDIDAS REPARATORIAS

Asimismo, en su exposición de motivos, recuerdan que el texto "reconoce la magnitud histórica" del fenómeno, "su carácter sistemático y organizado, su brutalidad, su duración y sus consecuencias estructurales que persisten hasta hoy", al tiempo que "subraya la necesidad de memoria histórica, educación, reparación y restitución cultural", instando a "los Estados a implementar medidas concretas de reconciliación y justicia reparadora".

En este sentido, los diputados de Sumar preguntan expresamente al Gobierno "qué medidas concretas plantea España para contribuir a la memoria histórica, la educación, la reparación y la reconciliación respecto de estos crímenes históricos" en línea con esta resolución y con otras anteriores que abordan la cuestión de la esclavitud y el racismo.