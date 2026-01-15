Sumar planteará a Sánchez que acepta el envío de tropas a Ucrania si lo apoya la ONU y hay proceso de paz

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha indicado que su grupo condiciona el apoyo al envío de tropas a Ucrania a si se enmarca en un proceso de paz y cuenta con el aval de Naciones Unidas.

Respecto a la posibilidad de que España pueda participar en una misión de vigilancia en Groenlandia, ha señalado que tiene escasa información y se ha remitido a las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha pedido prudencia sin descartar esa posibilidad.

Por tanto, ha añadido que van a esperar a tener toda la información sobre esta opción y, cuando dispongan de ella, fijarán una postura conjunta dentro del socio minoritario del Ejecutivo.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Barbero ha indicado que ella misma acudirá la semana que viene a la cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Sumar, en el marco de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios sobre el envío de tropas a Ucrania.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD AUTÓNOMA PERO LIGADA A NACIONES UNIDAS

La portavoz de Sumar ha avanzado que en este encuentro trasladará la opinión de su espacio acerca de la presencia de soldados españoles en Ucrania y que requieren de dos premisas para contar con el respaldo. La primera que se produzca antes un alto al fuego ligado a un proceso de paz en la zona y la segunda es que cuente con el visto bueno de la ONU.

Este segundo requisito es relevante para Sumar, dado que apuesta por una estrategia de seguridad y defensa autónoma respecto a Estados Unidos, pero que también esté insertada en el multilateralismo, es decir, con la aprobación de Naciones Unidas.

Aparte, Barbero ha recalcado que si hay oportunidad también planteará otros temas al presidente, como la necesidad de aprobar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de migrantes, entre otros.