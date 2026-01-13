Sumar y Podemos coinciden en ver a Trump como amenaza para Irán y ponen en duda que busque la demcoracia

Archivo - El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sumar y Podemos han coincidido en acusar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de amenazar a Irán con la posibilidad de intervención militar en medio de las protestas del país con su "matonismo" que se extiende a otros países como México, Venezuela o Colombia.

El coportavoz de los Comunes y diputado del grupo plurinacional, Gerardo Pisarello, ha espetado este martes durante una rueda de prensa en el Congreso que el objetivo de Trump "no es fortalecer ninguna rebelión democrática ni proteger los derechos humanos" en Irán, algo que a su juicio no le importa, sino que su meta es "apoyar el papel" del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la región y su plan de "devastación" en Gaza.

El también secretario primero de la Mesa del Congreso ha parafraseado unas declaraciones del actor estadonidense Mark Ruffalo al acusar a Trump de ser un "presidente pedófilo, un presidente delincuente condenado al que no le importa nada la democracia ni ningún noble valor".

"No le importa en Irán, no le importa en Venezuela, no le importa en Groenlandia, no le importa en Cuba ni le importa en Europa. El objetivo que tiene Trump en este momento pues es blindar mediante el matonismo militar, el sabotaje, las sanciones, los intereses de las grandes empresas norteamericanas", ha exclamado Pisarello durante su comparecencia.

En una línea similar se ha manifestado la líder de Podemos, Ione Belarra, para enviar su solidaridad al al pueblo de Venezuela tras sufrir una de las intervenciones militares "más salvajes" que se recuerdan por parte de Estados Unidos, pero también al de México, Colombia e Irán, que bajo su criterio "están también bajo amenaza de los Estados Unidos",

La también diputada 'morada' en el Congreso ha denunciado que Trump está desplegando a nivel internacional "una ofensiva neocolonial e imperialista", que se sustenta en una ida "básica" de que el mundo "le pertenece" en su particular "guerra comercial" con China.

Belarra ha criticado que el presidente norteamericano no respeta el derecho internacional humanitario y quiere que impere la "ley del más fuerte". Ante ello, ha reclamado al Gobierno que rompa vínculos con Trump y que salga de la OTAN, al defender que es necesario aislar internacionalmente a EEUU.

Este lunes el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado a Irán de "régimen totalitario" y envió su solidaridad con las protestas protagonizadas por mujeres contra el gobiernos de los 'ayatolas', aunque también opina que detrás de estas "movilizaciones legítimas" hay "intereses geopolíticos claros" por parte de países como Estados Unidos o Israel.

Aparte, tanto Belarra como Pisarello han lanzado en sus respectivas ruedas de prensa que el propio pueblo estadounidense sufre la política de Trump y la actuación "terrorista" de la policía migratoria ICE, que actúa en su opinión como una especie de "gestapo".