Sumar reclama la dimisión de la diputada del PP por el incidente del bote de gas pimienta en el Congreso

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado la dimisión de la diputada del PP Ana Vázquez por llevar al Pleno de la cámara un bote de gas pimienta, una acción que a su juicio constituye una "vergüenza constitucional".

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha exigido que esta parlamentaria tiene que pedir disculpas y renunciar a su escaño, deslizando que la cúpula del PP "sabía perfectamente" la actuación que iba a tener Vázquez en la sesión de control al Gobierno, pues los grupos suelen consultar el reglamento cuando van a exhibir algún objeto en la tribuna.

"Llevar un arma al Congreso es profundamente incompatible y además tiene unas connotaciones históricas evidentes. Yo no entiendo qué ha pasado por la cabeza de (la portavoz del PP en el Congreso) Ester Muñoz", ha exclamado la dirigente de Sumar para evocar la entrada del exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero pistola en mano en el Congreso durante el fallido golpe de Estado del 23F.

Martínez Barbero ha insistido en que esta actitud es una "vergüenza supina" y que el PP debería pedir perdón y declarar que este tipo de incidente nunca se volverá a repetir. "No estamos en una situación tal en este país como para denostar a nuestras instituciones con esta serie de comportamientos, que lo único que buscan son titulares sin un objeto claro".