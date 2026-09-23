La Policía precinta dependencias del Congreso por gas pimienta, con una mujer afectada

La diputada del PP, Ana Vázquez, tras ser expulsada por llevar un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026 - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Policía ha decidido precintar varias dependencias del Congreso, incluyendo una de las cafeterías, al detectarse gas pimienta supuestamente de un espray vaciado en un baño, según informaron fuentes parlamentarias. La zona afectada se consideraba irrespirable y una mujer que estaba en el baño ha tenido que ser atendida.

La operación coincide con el episodio ocurrido en el Pleno del Congreso cuando la presidenta, la socialista Francina Armengol, ha expulsado a la diputada del PP Ana Vázquez por mostrar un bote de gas pimienta al considerarlo "un arma". Un extremo que rechazó la propia Vázquez, que recalcó que se había cerciorado de que el bote estaba "vacío".

Después del incidente en el Pleno llegó la primera señal de alerta, a las 10.26 horas, al detectarse gas en uno de los baños situados en un pasillo del edificio del número 36 de la Carrera de San Jerónimo.

Allí, una señora que estaba en el baño tuvo que ser atendida por los vómitos que le había provocado el fuerte olor a gas que salía del mismo. La afectada formaba parte de una delegación de Mauritania que se encontraba de visita en la Cámara, informaron fuentes parlamentarias.

SE VAN A REVISAR IMÁGENES

Al dar la voz de alarma, la Policía optó por acordonar la zona donde se encuentra el aseo así como una cafetería, pues el personal de cocina había denunciado que llegaba el olor, al igual que en algunos despachos de Vox ubicados en esas dependencias.

Enseguida, la Policía avisó a Armengol de lo sucedido y ésta a su vez informó a los grupos parlamentarios, avisándoles de la peligrosidad que el gas pimienta podía provocar en las personas con problemas respiratorios. La Cámara también ha puesto a disposición de la delegación de Mauritania los servicios médicos del Congreso en caso de que así lo requirieran.

Tras lo ocurrido, los agentes policiales van a revisar todas las imágenes grabadas por las cámaras del interior del Congreso para tratar de aclarar los hechos.