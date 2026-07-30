Sumar reclama reforzar la acogida en Ceuta y rechaza devoluciones que vulneren el derecho de asilo

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez , junto a la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero (i), interviene durante el cierre de la Asamblea anual 2026 del Movimiento Sumar, a 11 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar ha reclamado reforzar los recursos de acogida en Ceuta y garantizar una respuesta "coordinada" ante la llegada masiva de migrantes, al tiempo que ha exigido que cualquier actuación debe respetar el Estado de derecho, rechazando las devoluciones en caliente.

Así se ha pronunciado fuentes de la formación a Europa Press después de la entrada este jueves de una multitud de personas desde Marruecos a través de la frontera de Ceuta, donde también se han registrado cruces a nado y por el espigón.

En este contexto, dichas fuentes han defendido que lo "urgente" es proteger la vida de quienes están llegando "con todas las garantías jurídicas y humanitarias", reforzando los recursos de acogida, la protección de la infancia y el respeto a las garantías individuales de una forma "coordinada" con las administraciones.

Además, han advertido de que "no pueden producirse devoluciones de menores ni de personas que podrían solicitar asilo", al recordar que los tribunales ya determinaron que esas prácticas eran ilegales.

La formación también ha sostenido que la situación en Ceuta pone de manifiesto "los límites" del actual modelo migratorio europeo, basado, a su juicio, en la externalización de fronteras y la "improvisación". A su entender, delegar el control migratorio en terceros países ha permitido que algunos gobiernos utilicen los flujos migratorios "como un instrumento de presión política".

Por ello, ha apostado por sustituir "la política de la reacción" por otra basada en la apertura de vías legales y seguras de migración, el respeto a los derechos humanos y una "verdadera responsabilidad compartida" por parte de la Unión Europea.

CRÍTICAS AL PP POR PEDIR UN MANDO ÚNICO

Por otro lado, Sumar ha cargado contra el PP por reclamar al Gobierno la activación de un mando único para gestionar la situación en Ceuta mientras en paralelo lo tacha de "inútil". "Pasa medio año diciendo que el Gobierno es inútil y el otro medio pidiéndole ayuda", ha reprochado.

Además, ha reprochado que los 'populares' que pase "medio año bloqueando el reparto de menores no acompañados y el otro medio diciendo que las zonas de llegada están saturadas", antes de concluir que "su único proyecto de país es enfrentar a todos contra todos".