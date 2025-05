Sumar reclama responsabilidad a los grupos para apoyar el decreto anti-aranceles y critica la actitud del PP

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado responsabilidad a los grupos parlamentarios para apoyar el decreto anti-aranceles del Gobierno y ha criticado que la actitud del PP, que ha roto negociaciones con el Gobierno, no es seria.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa después de que los populares alejen su apoyo a convalidar en el Congreso el real decreto ley con las actuaciones ante los posibles aranceles a productos de la UE por parte de Estados Unidos, y una vez que Podemos deja su voto favorable en el aire al ver "insuficiente" el plan del Ejecutivo.

Durante su comparecencia, Urtasun ha defendido que el Ejecutivo ha reaccionado "bien y rápido" para proteger a sectores industriales y de la agricultura ante una posible guerra comercial.

Y por ello ha confiado en un ejercicio de responsabilidad de los grupos parlamentarios de cara la votación este jueves en el Pleno del Congreso, para que piensen en el interés general y no en los "partidistas".

Especialmente crítico se ha mostrado con el PP, al reprochar que no es serio que se vincule el voto al decreto de medidas ante los aranceles al alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares, máxime cuando el PP no ha construido ni una cuando gobernó. "Si alguien decide votar no al decreto el jueves que se lo explique al campo español", ha subrayado.