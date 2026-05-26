Sumar reprocha que Sánchez esté "escondido" y exige una respuesta contundente del PSOE tras la imputación de Zapatero

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de Sumar han criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "escondido" ante la imputación del exmandatario José Luis Rodríguez en el caso Plus Ultra y reprochan que el PSOE no esté dando explicaciones ante la gravedad de esta causa.

Aparte, han descartado la posibilidad de una moción de censura o que el socio minoritario salga del Gobierno, dado que las responsabilidades no pueden caer en quien lo hace bien sino en el ala socialista si esta causa se agrava.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que "Zapatero no es ministro" para desvincular al Gobierno de esta investigación y defiende la continuidad de la legislatura desde el respeto a socios parlamentarios como el PNV, que deslizó la opción de las elecciones anticipadas.

Eso sí, ha afirmado que el Ejecutivo actué con "total transparencia" y dé las explicaciones que requiera la Audiencia Nacional o la ciudadanía, alertando de todas formas que tampoco les gustan los "juicios paralelos" en torno a una investigación judicial en curso.

Además, ha reclamado al PSOE que retome el decálogo de medidas del plan de regeneración comprometido ante el caso Koldo, que se apruebe antes de que termine el actual periodo de sesiones una ley regulatoria de los 'lobbies' y que se revise la estructura de las oficinas de los expresidentes. Junto a ello, ha exhortado a los socialistas a "ponerse las pilas" para intervenir el mercado de vivienda.

"HUELE MUY MAL"

Por su parte,, el portavoz adjunto del grupo y diputado de Compromís ha reclamado una reacción "contundente" de los socialista ante un sumario que "huele muy mal" y apunta, cuanto menos, a un comportamiento poco ético de Zapatero. "No entiendo por qué su secretario general se ha escondido y no da explicaciones como secretario general PSOE", ha lanzado.

Ibáñez ha rechazado la posibilidad de que Sumar salga del Gobierno en caso de que esta investigación judicial escale y ha agregado que si la causa se agrava tiene que ser el presidente y el PSOE los que barajen si hace falta alguna "decisión drástica", pero no los "ministros que lo hacen bien" o tienen "cero casos de corrupción".

Respecto a la postura del PNV, el diputado ha comentado que esta formación puede hacer sus propuestas y que podría empezar por garantizar que "ninguno de sus expresidentes estén en consejos de administración del IBEX", en clara referencia al consejero delegado de Repsol Josu Jon Imaz.

RECHAZAN LECCIONES DE FELIPE GONZÁLEZ

Aparte, ha cargado contra el expresidente Felipe González "se permita dar lecciones de ética pública" y pida comicios adelantados, exigiendo que haga un favor a los progresistas y se calle. Es más, se ha preguntado cuánto se le va a tardar en investigarle junto al expresidente José María Aznar.

En la misma línea, la diputada de Más Madrid adscrita al Grupo de Sumar Tesh Sidi ha reclamado al PSOE que dé explicaciones y asuma responsabilidades por los casos de corrupción tras la imputación del expresidente Zapatero, aunque ha defendido que "queda legislatura" y que hay "posibilidad y viabilidad de gobernar" mientras no haya implicación "en el seno de este Gobierno".

La diputada también ha admitido que ven "con preocupación" lo que está pasando en el PSOE, que "no está en un buen momento", y además ha reconocido que estos casos "empañan" el trabajo parlamentario y las iniciativas del Gobierno. No obstante, ha insistido en que, tras ocho años de gobiernos de coalición, no ha salido "ningún caso" sobre ninguna formación progresista a la izquierda del PSOE.

"PINTA MAL, NO; LO SIGUIENTE"

Sobre Zapatero, Sidi ha afirmado que "todo pinta mal, no, lo siguiente" y ha defendido que los expresidente no pueden hacer "lobby político ni económico". Además, ha anunciado que Más Madrid usará su próximo cupo de leyes para impulsar una norma sobre "empresas corruptoras", porque, según ha dicho, en los casos de corrupción se pone el acento en los corruptos, pero no en quienes "les dan el sobre".

Mientras, la coportavoz de los Comuns y diputada de Sumar, Aina Vidal, ha defendido que se puede terminar el actual mandato pero ha avisado que tampoco están para "sostener, en ningún caso, los intereses particulares de ningún expresidente, ni tampoco de ningún partido".

Aparte, ha avisado que desde luego defiende la continuidad del mandato pero no con un Gobierno que esté "a verlas venir y aguantar" meramiente, sino que debe aprovecharse el año que resta con el objetivo de impulsar medidas. Finalmente, ha señalado que el Gobierno ha dado explicaciones en sede parlamentaria sobra el rescate de Plus Ultra.

COMPROMÍS PIDE TRANSPARENCIA A ZAPATERO Y AL GOBIERNO

La también diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha alertado que el sumario del caso muestra indicios de que había una trama corrupta en torno al rescate de Plus Ultra y eso obliga al Gobierno a dar "las explicaciones pertinentes", prometiendo que dará apoyo a cualquier iniciativa parlamentaria que vaya dirigida a esclarecer este asunto.

Aparte, ha demandado que esperan "transparencia" de Zapatero porque la investigación "no pinta nada bien" y ve normal que haya socios parlamentarios que demanden una respuesta al Ejecutivo. Micó ha insistido en que la línea roja de Compromís para retirar su apoyo al Gobierno es que haya un caso de financiación ilegal en el ámbito del PSOE.

PODEMOS: LA LEGISLATURA YA ESTABA MUERTA

En contraposición, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que la legislatura "ya estaba muerta" antes de la imputación de Zapatero por la "inacción" del Gobierno y su estrategia de destinar recursos que deberían ir a servicios públicos al "rearme".

Así, ha agregado que es "inaceptable" la actual situación del Gobierno, al que ese caso hace su labor "más cuesta arriba", y que no ve más salida a esta situación que "acompañar" toda la "primavera de movilizaciones" sociales que se han convocado, dado que es la forma de levantar una nueva izquierda "limpia", "ecologista", "pacifista" y que luche contra la corrupción para atraer a los decepcionados con el PSOE. "No hay atajo ni fórmula corta", ha zanjado.