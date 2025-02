Sumar respalda la quita de deuda a las CCAA pero pide también más soluciones para Valencia, golpeada por la dana

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha mostrado su respaldo a la condonación de la deuda a las comunidades planteada por el Ministerio de Hacienda, pero ha matizado que es un primer paso y que debe avanzarse en otras medidas adicionales para atender la problemática específica que tiene la Comunidad Valenciana, en especial cuando ha sido golpeada por la dana.

Todo ello después de que Compromís, socio de coalición de Sumar, criticara ayer la propuesta del departamento dirigido por María Jesús Montero, advirtiendo de que no la apoyarán si no se cambia y se tiene en cuenta la infrafinanciación que sufren comunidades como la valenciana.

Esta mañana la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha mostrado de acuerdo con la quita de deuda planteada por el Gobierno central. "Por supuesto", ha desgranado en los pasillos del Congreso, cuestionada por esta medida que presentará hoy el departamento que dirige María Jesús Montero en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Posteriormente, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que hay que atender las dificultades de la Comunidad Valenciana, cuestionado por los reparos de Compromís, pero ha defendido que esta condonación es un "paso imprescindible" para aliviar el endeudamiento de las autonomías.

De esta forma, ha pedido también que el Gobierno acometa un nuevos sistema de financiación autonómica y plantee mecanismos adicionales que tengan en cuenta la singularidad valenciana, que ha sufrido la tragedia de la dana.

SOLUCIONAR EL "PROBLEMA CREADO" POR LA AUSTERIDAD DEL PP

Urtasun ha declarado que el Gobierno, con la condonación de la deuda, empieza a resolver "problema creado" por el PP, dado que cuando gobernó en el pasado aplicó "austeridad y "recortes" que mermaron a las autonomías.

De cara a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Urtasun ha apelado a que esta quita es fundamental para la financiación de las comunidades, que gestionan servicios públicos esenciales como educación y sanidad. Por tanto, esta medida mejoran sus recursos y demanda "seriedad y responsabilidad" en el debate sobre la condonación de endeudamiento.

En el caso de Sumar, ha explicado que Sumar reclama que esa condonación se haga de forma equitativa, dado que la fórmula que vale para Cataluña quizás no sea la misma para otras autonomías, en especial las que no se acogen al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

También ha pedido que esa quita se condicione a la prohibición de que las comunidades autónomas rebajen o supriman tributos que gravan la riqueza, como el impuesto de sucesiones o patrimonio.

De todas formas, ha defendido que la quita de deuda es "un gran paso hacia adelante" al que le debe seguir otro prioritario, como la mejora del sistema de financiación autonómica, en especial para compensar a las regiones infrafinanciadas como la Comunidad Valenciana.

SANTIAGO: LA CONDONACIÓN ES UNA BUENA MEDIDA

Mientras, el portavoz parlamentario de IU y diputado del grupo plurinacional, Enrique Santiago, ha destacado que la quita de deuda a las comunidades es una "buenísima noticia" y que el socio minoritario de la coalición reclama que se condicione a que se refuerce la inversión en servicios públicos y se prohíba aplicar rebajas fiscales a los ricos.

Cuestionado por las críticas de Compromís y la posibilidad de que no apoye la medida si no cambia, Santiago ha respondido que no ha entendido que esa formación lo rechace sino que el sistema empleado no es el que "más les gusta a ellos".

"A nosotros nos parece un buenísimo punto de partida", ha apostillado para confiar en que Hacienda y los grupos trabajen para que todas las partes se vean satisfechas por la condonación de deuda.