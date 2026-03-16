Sumar reunirá el sábado a su máximo órgano de dirección para fijar una hoja de ruta que relance su proyecto

1069595.1.260.149.20260316141452 Archivo - La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (C), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (2D), las europarlamentarias Vula Tsetsi (d), y Estrella Galán (I), y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández (2I), a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (Españ - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar reunirá este sábado a su Grupo Coordinador, su máximo órgano de dirección, para analizar la situación de la izquierda y abordar la futura hoja de ruta para relanzar su proyecto político.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la coordinadora general del partido, Lara Hernández, para destacar que el Grupo Coordinador se reunirá por primera vez tras la decisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de no repetir como candidata en los próximos comicios.

Hernández ha destacado que aún no hay orden del día establecido, pero ha apuntado que se abordará el contexto internacional provocado por la guerra de Irán, cómo afecta a la izquierda las elecciones de CyL y los pasos a dar para rearmar al espacio progresista más allá del PSOE.

Fuentes de la formación destacan que es pertinente que el principal órgano de dirección de Movimiento Sumar se reúna para analizar la situación del tablero político y el "vació de liderazgo" que deja Díaz.

En un contexto en el que resta más de un año para las elecciones generales y que ya han revalidado su alianza con IU, Comuns y Más Madrid, es pertinente abordar un proceso para relanzarse una vez que Sumar pasa a ser un actor más en lugar de ser paraguas de organizaciones, marcando con ello las pautas para relacionarse con otros partidos políticos.

El objetivo es relanzar la identidad política de Sumar sin estar aún definido el formato para ello (ya sea una conferencia política o la posibilidad de una asamblea) y tratar también aspectos propios de la organización, como la elección de un nuevo co-coordinador dado que esa vacante sigue sin cubrirse tras la dimisión a ese puesto en agosto por parte del diputado Carlos Martín.