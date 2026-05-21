Sumar saluda el movimiento de Rufián: "Todos los pasos adelante son bienvenidos"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios a su llegada durante una visita a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar ha valorado positivamente la disposición del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de ayudar a fomentar la unidad e la izquierda y de abrirse incluso a ser candidato para facilitarla.

"Todos los pasos adelantes son bienvenidos", ha manifestado la formación creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su cuenta oficial en la red social 'Bluesky'.

Sumar ha destacado que en el "desafío" que tiene por delante la izquierda alternativa "no sobra nadie" y que la "obligación" de todos los sectores del espacio es "construir frentes amplios".

"Encontraremos las formas, lo importante es que el pueblo progresista sepa que vamos a estar a la altura y no vamos a permitir que la extrema derecha avance", ha agregado Sumar.

En este sentido, ha defendido que la formula es "diversidad, alianzas amplias y un objetivo claro", dado que Europa se "merece que España siga siendo una vanguardia" revalidando un Gobierno progresista.

Movimiento Sumar participará en un nuevo acto conjunto con IU, Comuns y Más Madrid el próximo día 30 de mayo en Barcelona, bajo el lema 'Un paso al frente' y con el objetivo de reforzar el compromiso compartido de revalidar su coalición electoral para las próximas generales, como base para una candidatura de unidad de la izquierda.

Dentro de esta alianza también se ha pronunciado IU que, mediante su portavoz parlamentario Enrique Santiago, ha afirmado en 'TVE' que estudiarán la propuesta de Rufián, al que piden que la explique y aclare. A su vez, ha alertado de que el problema en la izquierda son los "egos desmesurados" y los "hiperliderazgos".