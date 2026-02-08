Sumar ve retroceso en la izquierda y advierte que el PSOE no aplica la "respuesta correcta" ante el alza de Vox

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha alertado de la "tendencia peligrosa" que supone que Vox duplique sus escaños tras las elecciones en Aragón y ha recriminado que el PSOE "no está sabiendo leer la situación ni tiene la respuesta correcta".

A través de un mensaje en la red social 'X', ha destacado que la coalición de su formación con IU ha conseguir mantener el escaño en esta comunidad en un "momento de retroceso del espacio de la izquierda" tras los comicios del 8F, tras el descalabro del PSOE y la desaparición de Podemos del parlamento autonómico.

Hernández ha diagnosticado que el PP convocó estos comicios para "poder mostrar su poder frente al Gobierno" y "no ha cumplido sus objetivos", dado que se "lanzará" ahora a los "brazos de Vox" tras perder votos y escaños.

"Va a ser Vox y no el PP quien marque la agenda", ha sentenciado la dirigente de Sumar para advertir de la "tendencia peligrosa" que supone que Vox doble su representación.

Por ello, en un momento de retroceso ha pedido estar orgullosas de que la candidatura de IU y Movimiento Sumar haya conseguido mantener su representación, además de felicitar a la Chunta Aragonesista por su buen desempeño en estos comicios al pasar de tres a seis diputados.

