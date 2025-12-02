El SUP renueva liderazgo tras doce años de Mónica Gracia para seguir siendo "un sindicato de Policía serio y respetado"

La secretaria general del SUP, Mónica Gracia, durante su intervención en la apertura del XIII Congreso del sindicato policial - EUROPA PRESS

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha comenzado este martes en Toledo su XIII Congreso Nacional, que dará paso a una nueva etapa al renovar el liderazgo tras los doce años como secretaria general de Mónica Gracia, la primera mujer al frente de un sindicato de la Policía Nacional.

La secretaria general del SUP se ha despedido con palabras de agradecimiento a sus compañeros y familiares en un acto de apertura del congreso, celebrado en Toledo, en el que ha reivindicado que este histórico sindicato siga siendo "fuerte, serio y respetado".

Mónica Gracia asumió la dirección del SUP en 2013 tras la etapa de José Manuel Sánchez Fornet. Durante este tiempo, se ha enfrentado a la irrupción de otras organizaciones como Jupol, surgida de Jusapol, la plataforma policial que lideró las manifestaciones en plena negociación del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018.

PROFESIÓN DE RIESGO

La primera de las tres jornadas del congreso ha servido para reivindicar esta negociación y las mejoras en materiales como los chalecos antibalas o las pistolas táser, así como para recordar demandas como "completar" el Acuerdo de Equiparación Salarial o el reconocimiento como profesión de riesgo para una jubilación anticipada, como ocurre con policías autonómicas y locales.

Al acto de apertura del congreso, en el que se espera que se renueve la ejecutiva con una candidatura continuista liderada por Carlos Prieto, han asistido el vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Gómez de Celis, y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens.

También han atendido a la invitación del SUP diferentes portavoces en materia de Interior de partidos políticos como David Serrada (PSOE), Ana Vázquez (PP), Enrique Santiago (Sumar) y Samuel Vázquez (Vox), entre otras autoridades y mandos de la Policía Nacional.