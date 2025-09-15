El Supremo aclara a Cerdán que no se investiga a más aforados: Sólo si se comunicaron con Aldama



Rechaza una batería de diligencias de la defensa al considerar que se basan en meras "conjeturas"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) ha respondido al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que no está llevando a cabo ninguna investigación oculta a aforados, aclarando que las únicas pesquisas que les afectan son las dirigidas contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el informe encargado el pasado febrero sobre las comunicaciones del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, para verificar su confesión.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Leopoldo Puente rechaza una batería de diligencias solicitadas por Cerdán en el escrito donde ha vuelto pedir su puesta en libertad, ya que desde el pasado 30 de junio se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid) como presunto cabecilla de la supuesta trama de amaño de obras del 'caso Koldo'.

En su escrito, la defensa de Cerdán daba por hecho que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a aforados del Congreso de los Diputados sin que el Supremo hubiera recabado anteriormente el necesario suplicatorio. Por ello, pedía identificarlos y dar aviso a la Cámara Baja.

Puente le contesta que en el auto del pasado 4 de febrero, al que aludía el escrito, no ordenó a la UCO "la práctica de investigación alguna respecto de ninguna persona aforada", sino que, "se averiguase si en los terminales del señor De Aldama se hallaba, como él afirmó, alguna comunicación mantenida con don Ángel Víctor Torres --o subordinados de éste--, con don Santos Cerdán, o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo".

"Lo que se interesó en el auto referido no era, desde luego, que se procediera a la investigación de ninguno de ellos, sino que, considerándose insuficientes las meras imputaciones verbales que el señor De Aldama había realizado respecto a ellos, se confirmara o descartase la posible existencia en los terminales de este último de posibles comunicaciones con alguno de aquellos", precisa.

Por ello, el magistrado afirma tajante que "es evidente que ni en esta causa especial ha resultado inculpado diputado o senador alguno --más allá del señor Ábalos, para quien se solicitó y obtuvo el correspondiente suplicatorio--, ni se ha encargado tampoco a la policía judicial actuante más 'investigación' que la referida".

En este contexto, afea a Cerdán que "parece erigirse (...) en paladín de los derechos parlamentarios de terceros o, más genéricamente, del adecuado funcionamiento de la estructura constitucional".

DESCARTA UN "COMPLOT" CONTRA CERDÁN POR SU ACTIVIDAD POLÍTICA

En la misma línea, le recrimina que se limite a hacer "una serie de imprecisas e indefinidas conjeturas que, en resumen, (...) pasarían por considerar que Cerdán resulta ser víctima aquí de un siniestro complot" que "atribuye a indeterminados miembros de la Guardia Civil actuando de consuno con Koldo García", ex asesor ministerial de Ábalos, cuya causa sería "el supuesto rechazo que a dichas indeterminadas personas o colectivos les produciría la actuación política de Cerdán".

Esa supuesta trama, le dice Puente, "carece de la más mínima apoyatura indiciaria en este momento". Además, le advierte de que algunas de las diligencias solicitadas, como incorporar "actuaciones que ninguna relación guardan con los hechos" investigados por el Supremo, como las relativas al 'caso Koldo' o al 'caso Hidrocarburos' que se investigan en la Audiencia Nacional (AN), generarían "únicamente dilaciones injustificadas".

En concreto, Puente rechaza investigar "cuál era el motivo de la existencia del chat 'K fontanería' por parte de miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil dependiente del señor Rubén Villalba, quién creó dicho chat, con qué miembros, a quién se referían con 'K' y a qué actividad cuando hablaban de 'fontanería'".

Al hilo, recuerda que, si la intención es cuestionar la autenticidad de las grabaciones encontradas en los teléfonos y una grabadora de Koldo, ya encargó una prueba pericial para descartar o contemplar como posible "una eventual manipulación de los archivos de audio".

El magistrado apunta que, en realidad, el objetivo de Cerdán sería Villalba, comandante de la Guardia Civil imputado en la AN, porque habría facilitado "ciertos terminales telefónicos 'seguros'" a Koldo, pero subraya que "las conductas, delictivas o no, que pudiera haber desarrollado" el uniformado, "y aún los teléfonos que éste pudo haber facilitado a García, nada en absoluto tienen que ver" con las pesquisas del Supremo contra el ex 'número tres' del PSOE.

Asimismo, el instructor descarta apremiar a la UCO para que aporte el informe patrimonial sobre Cerdán, recordando que "el número de funcionarios ocupados en la presente investigación es, lógicamente, limitado, como también que se trata de un procedimiento particularmente extenso y complejo, que no tiene como exclusivo objeto la elaboración del informe mencionado, que en sí mismo ya requiere la comprobación y vinculación --cruce-- de numerosos datos y aspectos".

Por último, el magistrado aprovecha para criticar que "algunos de los investigados en este procedimiento --justo es decirlo: no precisamente el señor Cerdán-- han considerado conveniente para sus intereses protagonizar distintas entrevistas en muy numerosos medios de comunicación", mientras "hacen convivir esa decisión con su queja acerca de la existencia de los que denominan 'juicios paralelos'".