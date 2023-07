El Supremo anula por segunda vez la decisión de Delgado de nombrar a Esteban Rincón fiscal de sala de menores

Archivo - La ex fiscal general del Estado Dolores Delgado en una Comisión de Justicia en el Senado

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado por segunda vez anular la decisión de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de nombrar a Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala de menores al considerar, como ya apreció en su día, que no lo motivó suficientemente.

Cabe recordar que el Supremo ya anuló este mismo nombramiento en abril de 2022 por falta de motivación. En respuesta, Delgado volvió a designarlo pero desarrollando las razones por las que le encomendaba este cargo.

Tras ello, tanto la Asociación de Fiscales --la mayoritaria en la carrera fiscal-- como uno de los candidatos que en su día optaron al cargo, el fiscal José Miguel de la Rosa, volvieron a recurrir ante el Supremo.

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha estimado ambos recursos, en un fallo que se ha adelantado este martes pero cuyo contenido no se conocerá hasta los próximos días. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los magistrados vuelven a apreciar falta de motivación.

El origen de la batalla judicial es el Consejo Fiscal celebrado en 2021 para la elección de dicho cargo, en el que Esteban Rincón obtuvo el apoyo de cinco vocales electivos mientras que De la Rosa logró seis votos, pese a lo cual Delgado optó por el primero, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció la otrora fiscal general.

El alto tribunal, estimando los recursos de AF y De la Rosa, anuló el Real Decreto que recogía ese primer nombramiento y ordenó la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la formulación de la propuesta de designación para que realizase una nueva "motivada".

La Sala Tercera afeó a Delgado que en su propuesta para nombrar a Esteban Rincón ignorara al otro candidato y que tampoco dijera "nada" de los méritos en materia de menores del fiscal que finalmente se hizo con la plaza. "La motivación de la fiscal general del Estado no cumple las exigencias mínimas", dijeron los magistrados.

LOS ARGUMENTOS DE DELGADO

En un escrito de 22 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, Delgado alegó, en primer lugar, que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) le permite unas "amplísimas facultades", entre las que se incluye la remoción en los cargos y, por lo tanto, "un margen de discrecionalidad para ejecutar una determinada política criminal en el marco de la acción de Gobierno".

Así las cosas, insistió en que para ello "necesita poder decidir el grupo humano, las personas de excelencia, que dentro de los márgenes legales le han de auxiliar a cumplir su misión constitucional", alabando la carrera de Esteban Rincón y destacando su "ejemplaridad y fidelidad" al Ministerio Público "tras un cambio de ciclo político", así como sus conocimientos en perspectiva de género, aspecto que para Delgado suponía un "eje pragmático" en su jefatura.

En este sentido, la ex fiscal general expuso que dista de la visión del otro aspirante al cargo. "El otro candidato (...) viene sosteniendo posturas con las que no me identifico en asuntos concretos y que reflejan, a mi juicio y en mi discrecionalidad, una falta de sensibilidad para el abordaje de las cuestiones jurídicas desde esa perspectiva (de género)", manifestó.

En consecuencia, volvió a proponer el nombramiento de Esteban Rincón como fiscal de sala de menores, designación que se materializó en mayo de 2022. La AF volvió a acudir al Supremo con un incidente de ejecución para que se cumpliese la primera sentencia del TS, exigiendo también que se anulara la segunda designación. No obstante, la Sala Tercera rechazó estas pretensiones, lo que llevó a la AF y a De la Rosa a impugnar nuevamente.