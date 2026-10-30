El Supremo archiva denuncias de Manos Limpias y Vox contra Marlaska, Bolaños, Montero y Armengol por falta de delito

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la entrega del XX Premi Blanquerna, en el Palacio Neptuno de Madrid, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid ( - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rechazado denuncias y querellas presentadas por Manos Limpias y Vox contra los ministros Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños, la senadora y dirigente socialista María Jesús Montero y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito.

A través de sendos autos, recogidos por Europa Press, la Sala de lo Penal acuerda dar carpetazo a tres denuncias de la organización Manos Limpias contra el ministro del Interior, el ministro de Justicia y la también exministra de Hacienda, respectivamente.

Manos Limpias acusó a Marlaska de ser responsable de varios delitos de homicidio imprudente por no dar, a su entender, medios de trabajo en condiciones mínimas de seguridad a los dos agentes de la Guardia civil que murieron en febrero de 2024 en la lucha contra el narcotráfico en Barbate (Cádiz) y dos en Huelva este mes de mayo.

También se dirigió contra Bolaños por presuntos delitos de calumnias, acusación falsa e inducción a la prevaricación al sostener que el titular de Justicia emplazó a la Audiencia Provincial de Madrid a revocar el procesamiento que acordó el juez Juan Carlos Peinado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como por supuestas coacciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sancionara a ese instructor.

Y achacó a Montero presuntos delitos de malversación, prevaricación administrativa y administración desleal de fondos públicos por el supuesto uso de fondos europeos para pensiones.

En cuanto a Vox, la formación que dirige Santiago Abascal se querelló contra la expresidenta del Congreso por presunto delito de falso testimonio, ante la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en pandemia, respecto a su relación con el exasesor ministerial Koldo García, condenado a 19 años de cárcel.

"Que esa proximidad con quien ya ha resultado condenado existió está reconocido por la propia querellada. No ha sido escondida. Antes al contrario, admitió haber hablado con él en algunas ocasiones, pero sin llegar a recordar el contenido de las conversaciones a la vista de su falta de trascendencia", señalan los magistrados.

Y añaden que, "del mismo modo, su negativa al hecho de haber participado en los procesos de contratación no es incompatible con haber facilitado el contacto entre Koldo y los responsables del Gobierno balear con capacidad decisoria" para adquirir material.