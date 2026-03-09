El Supremo fija el 28 de abril la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama en el juicio por las mascarillas

El exministro Jose Luis Ábalos (3d), y el empresario Víctor de Aldama (i), durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. - Pool

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado para el 28 de abril el interrogatorio como acusados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su exasesor Koldo García y del empresario Víctor de Aldama en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En el calendario de sesiones, recogido por Europa Press, el tribunal que enjuiciará a los imputados ha establecido que el juicio comenzará el 7 de abril a las 10.00 horas y concluirá, según lo previsto, el día 30 de ese mismo mes, cuando se practique la prueba documental y las partes presenten sus informes finales.

Por otro lado, la Sala de lo Penal ha dejado sin efecto el señalamiento previsto para el 16 de abril por "motivos institucionales". Por lo tanto, el juicio se extenderá durante 13 sesiones.

Por el Salón de Plenos del Supremo pasarán más de 75 testigos en este juicio, comenzando el primer día con el hijo del exministro, el hermano de Koldo o un socio de Aldama, entre otros.

Además, el tribunal escuchará a partir de las 15.30 horas del 22 de abril al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que eran durante la pandemia presidentes de Canarias y Baleares, respectivamente, gobiernos autonómicos que adjudicaron contratos a la empresa epicentro de la presunta trama.

También figuran en la lista de testigos aceptados la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras; el exgerente del PSOE Mariano Moreno, así como exjefes de gabinete, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y empresarios, familiares y allegados de los acusados.

En otra diligencia, recogida por esta agencia de noticias el pasado viernes, el Supremo aclaró que este juicio es "prioritario" en tanto que se trata de una causa con preso. Tanto Ábalos como Koldo García se encuentran en prisión desde el pasado mes de noviembre por el riesgo de fuga apreciado por el instructor.

La Sala de lo Penal sentará en el banquillo a Koldo, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a Aldama por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para el exasesor y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación.

Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.