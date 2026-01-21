El Supremo inadmite una querella de Vox que acusaba a Sánchez de avisar a Ábalos de que la UCO investigaba a Koldo

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha inadmitido una querella de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentada a raíz de una noticia sobre que habría desvelado al exministro de Transportes José Luis Ábalos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba al que fue su asesor, Koldo García.

La Sala de lo Penal, en un auto recogido por Europa Press, decide archivar la querella "por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno", en línea con el criterio de la Fiscalía.

Vox acusaba en su querella al jefe del Ejecutivo de presuntos delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento.

UN RECORTE NO BASTA PARA QUERELLARSE

Según los magistrados, "la sola publicación en un medio de comunicación de que el querellado observó un determinado comportamiento no puede justificar por sí sola la apertura de un procedimiento penal contra él".

"Aunque la noticia se basa en la declaración del entrevistado, su relato no está acompañado de ningún dato objetivo que ampare mínimamente la veracidad de lo afirmado en sede periodística, ni se respalda con indicios o principios de acreditación que le presten apoyo", añaden.

En concreto, Ábalos aseguró a 'Okdiario' que Sánchez le reveló personalmente en La Moncloa, en septiembre de 2023, que la UCO investigaba a su exasesor ministerial. Son cinco meses y una semana antes de que el escándalo del 'caso Koldo' saltara a los medios.

Vox denunció que "todo indica que el presidente del Gobierno recibió un 'chivatazo' o filtración institucional acerca de pesquisas policiales bajo secreto, información que no debía trascender fuera de los cauces oficiales". "Sánchez confirmaba la existencia de la investigación y pudo alertar a entornos gubernamentales sobre el avance de un caso de corrupción de gran sensibilidad", agregó.