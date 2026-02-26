El Supremo rechaza abrir una causa a 'Alvise' por relacionar a un diputado del PSOE con el 'caso Mediador'

Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por relacionar al diputado socialista Javier Alfonso Cendón con el conocido como 'caso Mediador', la presunta trama de corrupción que habría liderado el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, alias 'Tito Berni'.

En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal no aprecia indicios de responsabilidad penal de 'Alvise', aforado por su condición de eurodiputado. El asunto fue elevado al Supremo por un juzgado de Castilla y León, después de que Cendón denunciase a 'Alvise'.

Lo hizo, en concreto, después de que el líder de Se Acabó la Fiesta publicase en su canal de Telegram un mensaje en el que "indirectamente se le vincula con el 'caso Mediador'". "Tercera identidad: Javier Alfonso Cendón, Secretario General del PSOE en León, Diputado Nacional y portavoz de Ciencia e Innovación en el Congreso. Que divertido va a ser ir uno por uno", escribió.

El alto tribunal reconoce que el contenido de ese mensaje "puede ser considerado una fuente de afectación del buen nombre del denunciante y, en su caso, de responsabilidad, pero no penal".

El Supremo considera que "la fórmula empleada es demasiado abierta y no precisa qué concreto comportamiento ilícito o reprochable se atribuye a Cendón, lo que impide formular un juicio de tipicidad que, aun provisorio, pueda resultar suficientemente consistente para decidir la apertura del proceso y, además, reclamar de la Cámara Europea autorización para someter al mismo al denunciado".

Es por eso que la Sala de lo Penal aclara que "la no incoación del proceso penal deja expedita la vía de ejercicio de acciones de naturaleza civil en defensa del derecho que se considere lesionado" el diputado del PSOE.

CUATRO CAUSAS EN SU CONTRA

Este mismo jueves se ha conocido que el Supremo ha rechazado igualmente abrir una causa contra 'Alvise' por la publicación de las conversaciones privadas que fueron intervenidas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el marco de la 'operación Kitchen'.

Según la misma Sala de lo Penal, la difusión de chats intervenidos judicialmente y expurgados puede justificar que se investigue el circuito de filtración y sus responsables "pero, en lo que se refiere al aforado, los elementos aportados no proporcionan, por sí solos, una base bastante" como para abrir una causa.

Cabe recordar que el Supremo ya tiene abiertas contra 'Alvise' cuatro causas: por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista; por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.