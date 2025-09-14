Suspendida la última etapa de La Vuelta por las protestas propalestinas

Varias personas con banderas de Palestina en la plaza de Callao antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La organización de la Vuelta ciclista a España ha dado por cancelada la última etapa por las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid.

Los manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, protagonizando así los primeros incidentes.

Policías antidisturbios de Madrid han tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad. La Policía ha tenido que cargar contra ellos.

Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de Madrid por las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta ciclista a España.

Después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada pero han tenido que volver a parar a los pocos metros.

Ante esta situación, la organización ha dado por cancelada la etapa y los corredores se han bajado de las bicicletas y se han subido en los coches de sus equipos.