El TC estudiará la queja del Senado contra Sánchez por no comparecer sobre los accidentes de Adamuz y Rodalies

Archivo - El hemiciclo del Senado vota durante una sesión plenaria, en el Senado, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales interpuesto por el Senado frente al acuerdo del Gobierno que rechazaba un requerimiento de la Cámara Alta por la no celebración de una comparecencia en enero del presidente del Gobierno ante el Pleno para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Rodalies en Cataluña.

Así lo ha comunicado este jueves la corte de garantías, que precisa en una nota que la Cámara Alta alegaba en su demanda que la no comparecencia de Sánchez impedía el ejercicio de la función de control del Senado establecido en la Constitución.

La Cámara Alta también apuntaba a la supuesta vulneración de los artículos que prevén que las Cortes y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno y formular preguntas.

A ello añadía en su nuevo choque con el Ejecutivo de Sánchez que no celebrar una comparecencia ante el Pleno del Senado podría vulnerar el ejercicio de la función parlamentaria de los senadores.