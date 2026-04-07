Tellado acusa a Armengol de "manchar" el nombre del Congreso y pide que dimita por "su implicación en caso mascarillas"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa en la sede nacional del PP, en Madrid. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de "manchar" el nombre del Congreso y ha vuelto a reclamar que dimita por "su implicación en el caso mascarillas" que se está juzgando en el Tribunal Supremo.

En su declaración por escrito remitida al Supremo, Armengol ha defendido no haber dado órdenes durante su mandado como presidenta de Baleares para comprar mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. El mismo argumento ha empleado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que fue presidente de Canarias.

Armengol ha indicado, según lo leído ante el tribunal, que como presidenta del Govern balear durante la pandemia no estaba al tanto de la tramitación de cualquier expediente administrativo y no hizo contrataciones ni indicaciones sobre a quién se debía contratar, "ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro".

"ARMENGOL DEBÍA HABER DIMITIDO"

Tellado ha afirmado que "hoy le ha tocado declarar como testigo y ha vuelto a marchar el nombre del Congreso". "Llevamos más de dos años denunciándolo: Francina Armengol debía haber dimitido por su implicación en el caso mascarillas que se está juzgando en el Supremo", ha añadido.

El 'número dos' del PP ha indicado que "mantenerse en el cargo con la sombra de este escándalo solo contribuye a atacar la dignidad de la institución que no es digna de presidir". "No podemos normalizar la España que el sanchismo está dejando", ha asegurado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Tellado ha recordado que en marzo de 2024 el Grupo Popular ya registró un escrito reclamando la inmediata dimisión de Francina Armengol, ya que, según dijo entonces, "pagó mascarillas inservibles, sabiendo que eran una estafa" y ese dinero de los ciudadanos de Baleares "acabó costeando los ferraris de los implicados en la trama".