Tellado acusa a Pilar Alegría de "sumisión" a Sánchez y de querer llevar el "desgobierno" de Sánchez a Aragón

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece declaraciones a la prensa. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

TERUEL, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este viernes a la exministra y candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, de "sumisión" a Pedro Sánchez y de querer llevar a Aragón el "desgobierno" del Ejecutivo de PSOE y Sumar. Además, ha pedido a los aragoneses que den a Jorge Azcón "la fuerza parlamentaria para no depender de nadie" y tener un Gobierno estable".

"Estamos a nueve días de la cita con las urnas, el próximo 8 de febrero, y es mucho lo que se juega Aragón en estas elecciones", ha declarado Tellado a los medios en la plaza del Torico (Teruel), acompañado por el presidente provincial del PP de Aragón, Joaquín Juste, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el consejero de Medio ambiente del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, y el candidato autonómico, Jesús Fuertes.

En este punto, ha asegurado que los ciudadanos tienen que elegir entre el "liderazgo claro" de Jorge Azcón, con un proyecto "en marcha de estabilidad y gobernanza" o "tener a la delegada de Sánchez en Aragón", Pilar Alegría.

VE "INHABILITADA" A ALEGRÍA TRAS DEFENDER LA FINANCIACIÓN

El 'número dos' del PP ha recriminado además a Pilar Alegría que defienda un modelo de financiación "tremendamente injusto" para todo el país y especialmente para Aragón. "Eso la inhabilita para ser una buena candidata", ha manifestado.

Tellado ha afirmado que Alegría quiere llevar "el desgobierno de España" a Aragón mientras que "elegir la papeleta de Jorge Azcón es apostar por el futuro" y, además, es "mandar un mensaje alto y claro a un Gobierno que tiene paralizado" el país.

"En España tenemos un presidente del Gobierno atrincherado en el Palacio de la Moncloa que no gobierna y no gestiona", ha proclamado, para añadir que Sánchez no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para legislar ni para gobernar y los españoles están "sufriendo las consecuencias de ese desgobierno".

CREE QUE AZCÓN REPRESENTA "ESTABILIDAD" Y "GESTIÓN"

Tellado ha asegurado que Azcón representa "estabilidad, buen gobierno, gestión, responsabilidad, mejora de los servicios públicos y atracción de inversiones" a esta tierra mientras que Alegría "lo que representa es la sumisión a Pedro Sánchez", poniendo los "intereses partidistas del PSOE por encima de los intereses de Aragón,". "Y por lo tanto creo que la elección es clara", ha enfatizado.

Dicho esto, el dirigente del PP ha apelado al voto útil al PP, máxime cuando, según ha dicho, "nadie duda en estas elecciones de que Jorge Azcón va a ganarlas". "Y por lo tanto, ya que va a ganar, el debate es darle a Jorge Azcón la fuerza parlamentaria para no depender de nadie y para hacer que Aragón sea imparable", ha aseverado.