Tellado admite que en la 'comisión Koldo' del Senado está "pendiente" que acudan Sánchez, Begoña Gómez y Zapatero

Dice la gente "está desesperada" porque Sánchez está "amarrado a la Moncloa como si fuese una garrapata" y "le da igual gobernar o no"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha admitido este martes que en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo' están "pendientes" las comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez y el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero.

"Tenemos que determinar cuándo es el momento de que comparezcan cada una de las personas que hemos demandado que lo hagan, pero que nadie tenga ninguna duda, comparecerán en el Senado. Esperaremos al momento oportuno para tener toda la información que afecta a estas personas", ha declarado en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press.

Vox ya pidió la comparecencia del expresidente Zapatero pero la mayoría absoluta del PP en el Senado la rechazó en la mesa de esa comisión. Hasta ahora, los 'populares' también habían descartado citar a la esposa del presidente del Gobierno y por el momento no está incluida en el listado de comparecientes.

IMPEDIR QUE SÁNCHEZ "SE VAYA DE ROSITAS"

Al ser preguntado expresamente si es momento, ante las informaciones que se están conociendo sobre presunta corrupción, se dan las circunstancias para llamar a Sánchez y Begoña Gómez, Tellado ha señalado que tienen "varias comparecencias pendientes".

"Está la de Pedro Sánchez, está la de Begoña Gómez, está también la de Rodríguez Zapatero. Y creo que elegir el momento idóneo es oportuno, porque si hubiésemos celebrado ya esas comparecencias al inicio de la comisión, cuando aún no existía toda la información que hoy existe, hubiese sido un error", ha enfatizado.

Así, Tellado ha indicado que por ejemplo si hubiesen citado ya a Pedro Sánchez en el Senado "se hubiese ido de rositas sin dar cuenta de muchísimas cosas" que han ido conociendo a lo largo de las últimas semanas.

TEMAS DE "DISTRACCIÓN" PARA NO HABLAR SOBRE LA CORRUPCIÓN

Tellado ha criticado que Sánchez, en vez de dar explicaciones, dedicase la comparecencia ante el Pleno del Congreso de hace una semana para informar sobre "los casos de corrupción que acechan a su Gobierno, a su partido y a su familia" a "atacar e insultar a todo el mundo".

En ese contexto, ha justificado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aludiese a los negocios de "prostíbulos" de su suegro. "Creo que lo que hizo Feijóo es poner encima de la mesa una realidad, que es la incoherencia de la biografía personal y política de Pedro Sánchez, que está muy acostumbrado a dar lecciones a todo el mundo, pero la realidad es que no es ejemplo de nada", ha aseverado.

Tras señalar que esa información era "un secreto a voces" pero "parece ser que a Sánchez le ha molestado especialmente", ha asegurado que "quien pidió información a Villarejo sobre los negocios del suegro" del presidente fue el actual ministro Óscar López, en 2017, para "atacar presuntamente la incipiente carrera política" del entonces nuevo secretario general del PSOE.

El 'número dos' del PP ha recalcado que "solo con uno de los casos que persiguen a Pedro Sánchez en cualquier país del entorno, el presidente del Gobierno habría caído" y "se habrían celebrado elecciones".

Dicho esto, ha criticado que estén hablando de "temas menores" que, a su juicio, "son el arma de distracción masiva que utiliza Pedro Sánchez, para no hablar del elefante en la habitación". "El elefante en la habitación es un presidente del gobierno que no puede seguir ni un minuto más al frente del Gobierno de España", ha abundado.

A su entender, "el Gobierno está interesadísimo en hablar de cualquier cuestión menos de los casos de corrupción que siguen sin explicar", motivo por el cual lanzan a la palestra pública otros debates para no hablar "de sus propias miserias", según ha dicho.

VE A SÁNCHEZ "INHABILITADO" PARA GOBERNAR

Tras asegurar que Sánchez es un "problema enorme" para España y está "inhabilitado" para ser presidente del Gobierno, sino para seguir la vida pública", ha indicado que "una de las consecuencias del sanchismo" es el "desánimo que ha causado la sociedad española".

"La gente está desesperada, porque nosotros no tenemos un presidente del Gobierno, tenemos a un señor amarrado a la Moncloa como si fuese una garrapata, con las patas, y le da igual gobernar o no gobernar", ha afirmado.

En este punto, ha asegurado que el PP aspira a llegar al Gobierno con una alternativa. "España necesita un plan de regeneración democrática sin duda, porque el deterioro de las instituciones y de la credibilidad de las instituciones ha sido palmario a lo largo de los últimos años y especialmente en los últimos meses", ha manifestado.

El secretario general del PP ha indicado que "el sanchismo, que nace y bebe de las fuentes de su padre fundador, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, tiene que ser abolido y derogado por el próximo Gobierno".

En este punto, ha citado las leyes que el PP derogará si gobierna: la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Vivienda, la Ley Trans o la Ley de Amnistía, si bien en el caso de esta última ha dicho que sus consecuencias no se podrán revertir, habida cuenta del principio de irretroactividad de la ley, pero sí buscarán que "quede claro que el Estado no falló y no se equivocó".