Tellado asegura que Sánchez preside el Gobierno que "más daño ha hecho a las mujeres"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que Pedro Sánchez preside el Gobierno que "más daño ha hecho a las mujeres", aludiendo a la ley del 'solo sí es sí' y a la polémica con las pulseras antimaltrato.

En la presentación del desayuno del vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, que ha organizado 'La Razón', Tellado ha arrancado su intervención con unas palabras de apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia de género y "sufren o han sufrido malos tratos por parte de algún bestia".

En este punto, ha subrayado que acabar con la "lacra" de la violencia machista debe ser un "objetivo de Estado y de país". "La manera de acabar con ella es formando un Gobierno que de verdad las proteja, que respete a las mujeres y que trabaje por la igualdad real", ha manifestado.

"UN GOBIERNO QUE NO COLOQUE PROSTITUTAS EN EMPRESAS PÚBLICAS"

Según ha dicho, debe ser un Gobierno que no "compre pulseras defectuosas para la vigilancia de los maltratadores" y que "no apruebe leyes que acaban beneficiando a agresores sexuales", en alusión a la ley del 'solo sí es sí'.

Además, ha dicho que debe ser un Gobierno que "no coloque a sus prostitutas de cabecera en empresas públicas". "Y desde luego el de Sánchez es el Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres y también por eso desde el Partido Popular creemos que urge cambiarlo", ha finalizado.