1138480.1.260.149.20261129205332 El secretario general del PP, Miguel Tellado, comparece en Génova - JESUS HELLIN/STUDIO MEDIA 19

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que el escrutinio puede ser "de infarto, con muchos escaños decidiéndose en foto-finish", pero ha indicado que su partido lo afronta con "la esperanza de que las urnas hayan recogido lo mismo que se ve en las calles" y que han visto en las encuestas publicadas.

En una comparecencia en la sede del PP, una vez cerrados los colegios electorales, Tellado ha afirmado que los españoles han hablado en las urnas y lo han hecho de forma "masiva", con una participación "histórica"

"La participación ha sido histórica, como corresponde también a unas elecciones históricas, como pedíamos desde el Partido Popular. Una movilización masiva, que muestra la gran cultura democrática de los españoles y el carácter decisivo de estas elecciones", ha subrayado.

A falta de conocer los resultados, Tellado ha asegurado que el PP los espera con "enorme ilusión". "Con la esperanza de que las urnas hayan recogido lo mismo que se ve en las calles y que hemos visto también en las encuestas", ha añadido.

El dirigente del PP ha indicado además que su partido espera ese escrutinio "con ganas y también con la serenidad propia de quien lo ha dado todo". "La tranquilidad del deber cumplido. El devenir del país va a depender de lo que hoy hayan expresado los españoles en las urnas", ha dicho.

LA JORNADA MÁS IMPORTANTE DESDE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

El 'número dos' del Partido Popular ha arrancado su comparecencia en la sede de la formación asegurando que es un domingo "trascendental" para España, tras la "jornada electoral más importante desde la transición española".

Tellado ha destacado la masiva participación, con "largas colas" en todos los colegios. "Desde el Partido Popular dijimos que esta no era una cita electoral más, sino una convocatoria nacional por el futuro de España. Y así lo ha entendido también la ciudadanía de nuestro país", ha señalado.

Además, ha saludado que la jornada haya transcurrido con "normalidad" y ha dado las gracias a los que lo han hecho posible, como los ciudadanos que han estado todo el día en las mesas pero también los servidores públicos de guardia, personal de la Administración Pública, Guardia Civil, Policía Nacional, policías Locales, servicios de emergencia, profesionales de Correos o jueces de paz.

El secretario general del PP también ha agradecido el trabajo de interventores y apoderados de todos los partidos políticos desplegados voluntariamente por cada rincón de España para "desempeñar un papel esencial en esta jornada".

"Muchas gracias a todos por su compromiso democrático, pero muy especialmente a los cerca de 100.000 apoderados e interventores del Partido Popular", ha añadido, para añadir que el escrutinio "puede ser de infarto, con muchos escaños, decidiéndose en foto-finish".

"FEIJÓO, UN CANDIDATO EXTRAORDINARIO AL SERVICIO DE SU PAÍS"

Tellado también ha dado las gracias a los militantes y simpatizantes por su trabajo en las mesas y en la campaña, destacando que el PP cuenta con un "gran equipo humano" desplegado por toda la geografía nacional. "Las bases del Partido Popular, entregadas, entusiastas y patriotas, hasta la médula, son desde luego lo mejor del Partido Popular y un activo muy valioso para nuestro país", ha proclamado.

Dicho esto, ha señalado que el militante "más ejemplar" es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "ha brillado" en campaña y ha representado "la esperanza de una nación". "Un candidato extraordinario al servicio de su país", ha finalizado.