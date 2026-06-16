Tellado critica que Mercedes González no dimita y que Marlaska le permitiera "traicionar a la Guardia Civil"

Archivo - El secretario general del PP en el Congreso, Miguel Tellado. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera una "auténtica vergüenza" que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras ser señalada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por sus reuniones con la llamada 'fontanera del PSOE' Leire Díez y ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de haberle permitido "traicionar" a los agentes del Instituto Armado.

González ha asegurado este martes en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de UCO, presionado a ningún agente, ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales influenciada por sus encuentros con Leire Díez.

Al ser preguntado sobre la comparecencia de González cuando ha llegado al Congreso, el dirigente 'popular' ha subrayado que es "evidente" que la responsable de la Guardia Civil "no debería seguir en su cargo".

"Y la culpa la tiene ella, por no dimitir, y quien la ha nombrado y le ha permitido utilizar la Dirección General de la Guardia Civil para traicionar a los agentes. Es una auténtica vergüenza", ha denunciado Tellado.