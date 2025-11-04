Tellado dice que la imagen del fiscal general en el banquillo es "lamentable" y ejemplo de la "colonización" de Sánchez

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado este martes de "lamentable" la imagen del fiscal general del Estado sentado en el banquillo y ha subrayado que se trata de un ejemplo de la "colonización" de las instituciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Creo que es una imagen que en una democracia moderna y madura no se puede producir", ha declarado Tellado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, un día después de que haya arrancado en el Tribunal Supremo el juicio al fiscal por un presunto delito de revelación de secretos.

Según Tellado, Álvaro García Ortiz ha destruido pruebas "borrando" los datos de su móvil y está siendo investigado por utilizar y revelar datos de un particular "para causar daño político a un rival del gobierno". "Posiblemente fue instigado desde el Palacio de la Moncloa", ha indicado.

El dirigente del PP ha afirmado que es "francamente lamentable lo que está sucediendo" en España. "Ver nada más y nada menos que al fiscal general del Estado, sentado en el banquillo, el que debe perseguir los delitos, presuntamente los ha cometido y está siendo juzgado por ello", ha manifestado.

El 'número dos' del PP ha indicado que el presidente del Gobierno ha tratado de "colonizar" todas las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de su partido y la Fiscalía es "el mayor ejemplo y el más grotesco de todos ellos".

PIDE A SÁNCHEZ CONVOCAR ELECCIONES

El 'número dos' del PP ha dicho que "nadie entiende este ejercicio de resistencia numantina de Pedro Sánchez" cuando "está acorralado por sus propias miserias, por la corrupción de su partido, de su Gobierno y de su familia".

Por eso, ha dicho que "debiera asumir responsabilidades" y convocar elecciones en España, de forma que los españoles pudieran pronunciarse en las urnas y "decidir libre y democráticamente si quieren que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del gobierno de España, o quieren hacer un ejercicio de limpieza con todo esto y darle a España un gobierno honesto y honrado".

A su juicio, Pedro Sánchez "se ha atrincherado en el poder después de perder las elecciones del año 23" porque "necesitaba los resortes del Estado para defenderse de las causas judiciales que él ya sabía que le perseguían".