Juicio al fiscal general del Estado | Directo: seguimiento y última hora del caso de Álvaro García Ortiz en el Supremo

Archivo - El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la inauguración del curso selectivo de la 63ª promoción de acceso a la carrera fiscal, en el Centro de Estudios Jurídicos, a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo celebra desde este lunes el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo electrónico del caso que afectaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el que se enfrenta a hasta 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación.

Durante seis jornadas, previstas entre el 3 y el 13 de noviembre, el alto tribunal escuchará a más de 40 testigos, entre ellos fiscales, periodistas, responsables de comunicación y miembros del Gobierno, en el primer juicio a un fiscal general en activo. La última sesión estará dedicada a los informes de las partes, y el propio García Ortiz cerrará la ronda de declaraciones.