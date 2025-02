Tellado, tras imputar el juez del 'caso Begoña' a una asesora de Moncloa: "En el sanchismo no hay día sin su imputado"

Dice que el país "no tiene por qué acostumbrarse a que lleguen citaciones a Moncloa y a los ministerios día sí y día también"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes, tras imputar el juez del 'caso Begoña' a una asesora de Moncloa, que "en el sanchismo no hay día sin su imputado" y ha señalado que "ya van 16" con esa condición.

Así se ha pronunciado después de que el juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, haya acordado modificar la situación procesal de testigo a investigada de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, citándola para declarar a las 9.30 horas del próximo 28 de febrero.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, apunta a su presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

"HAY DOS JUECES QUE MIRAN DIRECTAMENTE A MONCLOA"

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha asegurado que en este momento "la ley prioritaria para el Partido Socialista" es la llamada "Ley Begoña", en alusión a la proposición del PSOE que pretende limitar las acusaciones populares.

"Y suponemos que hoy todavía lo será más después de que hayan imputado también a la empleada pública que Moncloa tenía trabajando para los negocios de la mujer del presidente del Gobierno", ha afirmado Tellado.

Ante esa decisión judicial, Tellado ha señalado que una de las "conclusiones" es que "ya hay dos jueces que miran directamente al Palacio de la Moncloa por dar asesoramiento con trabajadores públicos" que pagan "todos".

"SUPONGO QUE MONTERO ESTARÁ EN LA UNIDAD DE QUEMADOS"

Y la segunda conclusión, ha proseguido, es que "en el sanchismo no hay un día sin su imputado". "Ya van 16, desde el fiscal general del Estado hasta su número dos en el PSOE y en el Gobierno, el señor Ábalos, exaltos cargos del Ministerio de Transportes, de la Diputación de Badajoz o de Moncloa, sumando a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno", ha manifestado.

Tellado ha indicado que "ahora también el jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda tendrá que sentarse en un banquillo a declarar sobre sus presuntos favores a un empresario". "Supongo que la señora Montero estará en la unidad de quemados haciéndose mirar las manos", ha exclamado.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha asegurado que España "no tiene por qué acostumbrarse a que lleguen citaciones judiciales al Palacio de la Moncloa y a los ministerios día sí y día también".

"Pero desde luego tenemos claro que la solución para esto no es promover una ley para impedir que se investigue al sanchismo y a sus amigos. Nuestra Constitución diseñó un sistema del imperio de la ley, no un sistema con una familia imperial por encima de la ley, que es lo que ha entendido Pedro Sánchez", ha recalcado.

Tellado ha indicado que si lo que quiere Sánchez es que su entorno no sea investigado podría decirles "que no acepten puestos de trabajo creados a medida, o que no remitan cartas de recomendación a empresas que optan a contratos públicos".