Feijóo ve un "deshonor" que se impute a la directora de la Guardia Civil y el PP pide su dimisión y la de Marlaska

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha exigido este jueves la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que haya sido imputada en el marco del 'caso Leire'. También ha pedido que dimita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber "mentido, tapado y respaldado" a la jefa del Instituto Armado.

"Deshonor", ha escrito escueto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta oficial de 'X', haciéndose eco de las noticias que recogen que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, haya acordado citar como investigados el próximo 16 de julio a la directora general de la Guardia Civil y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

Así se desprende de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Pedraz concluye que existen indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por parte de estos dos altos cargos de la Benemérita.

TELLADO: "MARLASKA TAMPOCO PUEDE SEGUIR EN SU PUESTO"

Tras conocer esa imputación, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que "la situación es de extrema gravedad". "No puede seguir dirigiendo la Guardia Civil una persona imputada por obstrucción a la justicia. Es decir, por boicotear las investigaciones de los hombres y mujeres que dirige", ha dicho.

Además, el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que "tampoco puede seguir en su puesto" el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "que lleva mintiendo desde que estalló este escándalo".

"Por cierto, Sánchez ha logrado su particular sorpasso: ya tiene más imputados que diputados", ha indicado Miguel Tellado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

GAMARRA: "GONZÁLEZ SE HA CONVERTIDO EN LA ROLDÁN DE PEDRO SÁNCHEZ"

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que ha pedido el cese o la dimisión inmediata tanto de Mercedes González como del ministro del Interior. "No pueden seguir ni un minuto más", ha señalado en un vídeo grabado que ha difundido el PP.

Gamarra ha criticado que precisamente quienes deberían perseguir delitos, son presuntamente los han cometido. "Es de extrema gravedad", ha dicho, para añadir que no hay "ni un solo día sin escándalos en el Gobierno de Pedro Sánchez".

La dirigente del PP ha subrayado que González "mantuvo tres reuniones con Leire Díez, que presumía de tener control absoluto sobre la directora general, y para tratar el ascenso del Guardia Civil de la trama de Koldo". "Y Manuel Llamas, el DAO, ordenó a mandos de la UCO presuntamente ponerse de perfil y no ser proactivos en las investigaciones que afectaban a la familia de Pedro Sánchez", ha manifestado Gamarra.

La vicesecretaria del PP ha resaltado que con estos dos nuevos investigados por la Justicia, los imputados del sanchismo han "sorpassado" a los diputados del PSOE: 123 imputados frente a 121 diputados.

Gamarra ha asegurado que "los que deberían estar persiguiendo delitos están imputados por presuntamente haberlos cometido" y ha añadido que "el calendario judicial deja a las claras que Sánchez pasó de querer colonizar las instituciones a tratar de destruirlas desde dentro".

"Vamos que desde hoy, Mercedes González se ha convertido en la Roldán de Pedro Sánchez. Pero siempre con el amparo del ministro del Interior, con el amparo de Marlaska", ha afirmado, en alusión a Luis Roldán, exidirector de la Guardia Civil con Felipe González que fue condenado a 31 años de cárcel por enriquecerse tras una histórica fuga.

GAMARRA ACUSA A MARLASKA DE "MENTIR"

La dirigente del PP ha subrayado que también debe dimitir Marlaska porque "conocía los contactos de la presunta organización criminal con su directora general de la Guardia Civil. "¿Y qué hizo al respecto? Mentir, taparla y respaldarla", ha aseverado.

"Ni el DAO, ni la directora general, ni el ministro Marlaska pueden seguir ni un minuto más dirigiendo la Guardia Civil, un cuerpo que lo que merece es respeto y no un Gobierno que lo ensucia con su corrupción".

Gamarra ha dicho que España "necesita un Gobierno que proteja a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no uno que las sabotee para tapar sus corruptelas y negocios y lo haga a costa de los españoles".

Aunque ha dicho que "el sanchismo ha decidido bunkerizarse", Gamarra ha advertido de que "nada va a salvar del hundimiento a este Gobierno agónico" porque el tiempo solo puede aumentar "la gangrena". "No se trata de una o dos manzanas podridas, sino que es el uno, el One y el jefe, el que está al frente de esta organización criminal", ha resaltado, para concluir que "el cambio está más cerca cada día con Alberto Núñez Feijóo".