Archivo - El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este martes votar a su partido en Madrid en las próximas elecciones generales para "jubilar" a Irene Montero, candidata de Podemos, igual que hizo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando compitió con Pablo Iglesias en las autonómicas de mayo de 2021.

En un acto en el municipio madrileño de Leganés, Tellado ha pedido al PP de Madrid que sea el "motor del cambio en España" ante los comicios del domingo, ya que, según ha dicho, el objetivo es que puedan hacer en España "lo mismo" que han hecho en Madrid "desde que gobierna el Partido Popular". "Hay que sacar una gran ventaja a Sánchez aquí en Madrid para blindar el cambio político en toda España", ha señalado.

Además, ha recordado que Ayuso "consiguió no solo una mayoría absoluta" en 2021 sino que consiguió también "jubilar a Pablo Iglesias". "Las elecciones del próximo domingo son también una ocasión para jubilar a Ada Colau y para jubilar a Irene Montero. No la desaprovechemos", ha demandado, en alusión a las candidatas de Frente Amplio y de Podemos.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "PODEMIZAR Y BATASUNIZAR" AL PSOE

Según Tellado, se trata de "echar a la extrema izquierda" que "tanto daño le ha causado a España". "Sánchez lo que ha hecho a lo largo de los últimos años es podemizar y batasunizar al Partido Socialista", ha agregado.

Así, ha dicho que Sánchez, en un "intento de evitar el desplome absoluto" de su partido, se ha volcado en "comer los votos de toda la extrema izquierda". "Y para eso lo que ha hecho es radicalizarse", ha indicado.

El dirigente del PP considera que un ejemplo de que el PSOE se ha "batasunizado" es que tiene dirigentes que se niegan a condenar episodios de violencia. Además, ha aludido a las declaraciones de la ministra Diana Morant asegurando que Sánchez debería haber dado "cuatro bofetadas" a Feijóo en el debate televisivo. "Es una vergüenza", ha denunciado.

"SÁNCHEZ LO QUE QUIERE ES SER AFORADO"

Tellado ha afirmado que el PSOE de Sánchez se ha convertido en "el partido de la corrupción, de los jetas, de los enchufados y de los que viven del cuento", y ha citado a Koldo García, el exministro José Luis Ábalos, la exmiliante Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como referentes de esta "época sanchista".

Dicho esto, ha afirmado que Sánchez no aspira únicamente a conservar su escaño en el Congreso, sino a conseguir el aforamiento para defenderse de las causas judiciales que le persiguen. "Sánchez lo que quiere ser es aforado", ha sentenciado.

En este punto, ha indicado que el objetivo del PP no es solo ganar y gobernar, sino lograr la mayor distancia posible respecto al PSOE para que Sánchez abandone todos sus cargos y no pueda "atrincherarse" como líder de la oposición. "Sólo se irá si le arrasamos en las urnas", ha asegurado.

Tellado ha recalcado que el voto al PP es el que "más molesta" a Sánchez y el que "más teme". "Queremos desterrar el sanchismo y para eso Sánchez tiene que dejar de liderar el Partido Socialista. Tenemos que sacar ese veneno de la política española. Cuanta más fuerza tenga el Partido Popular, más posibilidades de que Sánchez tenga que abandonar todos sus cargos, no sólo el cargo de presidente del Gobierno", ha abundado.

CRITICA LA PALABRAS DE BONO DIRIGIDAS A FELIPE GONZÁLEZ

Asimismo, Tellado ha dicho que en el PSOE la han "emprendido ahora" contra el expresidente Felipe González, "la persona que construyó el Partido Socialista moderno y que gobernó España durante 14 años". "Sin él, no serían nadie, ninguno de ellos. Pero González ha dicho que no va a votar a Sánchez. Es un ejercicio de dignidad clarísimo", ha asegurado, para criticar que "el sanchismo haya sacado ya a toda su artillería" contra el exjefe del Ejecutivo.

Así, ha recalcado que se han traído hasta al exminitro José Bono, "enviado especial desde la República Dominicana, gran centro de negocios". "Ha dejado de hacer negocios turbios por por un ratito, para lanzarle una amenaza, yo diría que casi mafiosa, a Felipe González" con su mensaje de que "le debes mucho a la familia".

A su entender, ese mensaje constituye una amenaza "casi mafiosa". "Actúan como la mafia, hablan como la mafia. Probablemente son la mafia", ha afirmado.

A renglón seguido, Tellado ha resumido las diferencias entre Felipe González y Pedro Sánchez con un ejemplo simbólico: "Un gobierno de González hizo posible el AVE entre Madrid y Sevilla y un gobierno de Sánchez se lo ha cargado".