Tellado ve "delincuencia de Estado" por "intentar atentar" contra la jueza que investigó al hermano de Sánchez

El secretario general del PP, Miguel Tellado, conversa con la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de ejercer "delincuencia de Estado" por intentar "atentar" contra la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se recoge el testimonio de una testigo que aseguró que la 'trama Leire' le habló de "eliminar" a la magistrada.

"Sánchez apuntaba y las cloacas del PSOE actuaban", ha afirmado Tellado tras preguntarse "quién autorizó" que "esta mafia" se "pusiese en marcha". "Queremos saber quién dio la orden" y "cuántos colaboraron con las cloacas" desde "el Gobierno y también desde el Partido Socialista", ha cuestionado en un vídeo difundido este miércoles por los 'populares'.

En este sentido, ha insistido en que la UCO "ha confirmado las peores sospechas sobre las cloacas del Partido Socialista", a quienes ha calificado de "organización criminal" por contactar "con delincuentes para pedirles que perpetraran el crimen de atentar contra una jueza".

"No hablamos de una eliminación en sentido metafórico", ha continuado Tellado, basándose en que la UCO "resalta en su informe las conversaciones interceptadas que evidencian una actuación de carácter físico orientada a causar daño".

Un "escándalo sin precedentes", según el secretario general del PP, que "pone negro sobre blanco la verdadera dimensión que durante años se ha movido en los bajos fondos del sanchismo" impulsada por "el brazo derecho de Pedro Sánchez, Santos Cerdán" durante los cinco días de reflexión tras la imputación de Begoña Gómez, mujer del presidente.

"La cloaca que se financió con dinero de las arcas socialistas y se reunió al menos 22 veces en la sede del Partido Socialista", ha añadido Tellado, y que "tenía como fontanera principal a 'Leire Díez', una sanchista de pata negra que fue enchufada en dos empresas públicas".

También ha acusado a "otros íntimos" del jefe del Ejecutivo "como Antonio Hernando o Juan Manuel Serrano" de participar en "la cloaca" del partido, y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de tener "interlocución" con Díez, así como "a la directora de la Guardia Civil", Mercedes González, y al "Número dos del condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz".

Un entramado al que ha achacado maniobras contra "fiscales anticorrupción, miembros de la UCO y periodistas". "Cada detalle que se conoce es más escalofriante que el anterior", ha enfatizado el dirigente del PP, y en la que se ofrecía a "delincuentes" obtener "un trato de favor en la Fiscalía".

El dirigente del PP ha concluido que "las pruebas hablan por sí solas" y ha advertido que, aunque "faltan pocas semanas para que este país tenga un gobierno decente", los "delitos cometidos no van a quedar impunes". "La huida hacia adelante ha terminado", ha rematado.

INFORME DE LA UCO

Cintia Rocho declaró como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la 'trama Leire' contactó con ella y le habló de "eliminar" a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así se recoge en un informe de la UCO enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso Europa Press, en la causa en la que investiga una presunta trama para obstaculizar casos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

Rocho aseguró a los agentes que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según su relato, era "causar daño físico a la magistrada".

Asimismo, señaló que el exjuez le dijo que Biedma "llevaba la voz cantante de los juzgados y que el resto de jueces se veían influenciados por ella". "A palos aprende el burro", le habría dicho Sáenz de Tejada a la testigo.