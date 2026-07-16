Tellado ve "lamentable" la imagen de la directora de la Guardia Civil en el banquillo por la "cloaca mafiosa" del PSOE

1104704.1.260.149.20260716120833 El secretario general del PP, Miguel Tellado, junto a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, durante la segunda jornada del EPP Libertas Fórum, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado este jueves de "lamentable" la imagen de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, "sentada en el banquillo" por la "cloaca mafiosa" que, según ha dicho, "nació en la sede del PSOE". A su entender, el Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez "primero degeneró en un movimiento populista radical y después directamente en una presunta organización criminal".

Así se ha pronunciado después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, interrogue hoy como investigados a Mercedes González y al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. En ambos casos, el juez les atribuye presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

En su intervención en el foro 'Libertas' que el Partido Popular Europeo (PPE) organiza en Madrid, Tellado ha señalado que vaya imagen "más lamentable" para "la historia democrática" de España ver a la jefa de la Benemérita y al DAO a su lado declarando ante el juez.

"La cúpula política de la Guardia Civil sentada en el banquillo acusada de boicotear el trabajo de guardias civiles honrados, honestos, decentes, que hacían su trabajo siguiendo mandato judicial", ha proclamado.

Tellado ha indicado que "una cloaca mafiosa que nació en la sede del PSOE y financió el propio PSOE" intentó "arruinar la vida a la jueza de instrucción" de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno y ha añadido que por ese "escándalo" hoy declaran también la directora general de la Guardia Civil y su DAO. "Vaya imagen desde luego para la historia negra de la democracia española", ha abundado.

ACUSA AL GOBIERNO DE ESTAR "CORRUPTO HASTA LA MÉDULA"

En este sentido, el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que con Sánchez, "el PSOE primero degeneró en un movimiento populista radical y después directamente en una presunta organización criminal" que es, a su juicio, lo que están "viendo en el día de hoy".

Tellado ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de estar "corrupto hasta la médula", ya que, según ha subrayado tiene a "127 imputados en 16 causas distintas" y "tres condenas ya en su haber", la última contra el hermano del presidente del Gobierno por prevaricación, "por participar de una maniobra corrupta para hacerse de forma ilegal con un sueldo público".

Ante políticos de centroderecha de Europa e Iberoamérica, Tellado ha señalado que España cuenta con un Gobierno que "desata campañas contra los jueces, la prensa libre y la oposición democrática", al tiempo que "se salta la Constitución" porque "lleva 4 años sin aprobar Presupuestos Generales del Estado".

SE REAFIRMA EN RETRATAR A SÁNCHEZ COMO "PRESIDENTE AUTORITARIO"

En este punto, y tras insistir en que el Gobierno y el PSOE están "hasta el cuello de corrupción", Tellado se ha reafirmado en las declaraciones de su jefe de filas y ha asegurado que Pedro Sánchez "reúne todos los requisitos de presidente autoritario".

"Eso es a lo que nos enfrentamos y eso es lo que desde el Partido Popular de España vamos a derrotar. Para devolverle a España un Gobierno honesto, un Gobierno honrado, un Gobierno que gestione el interés general y un gobierno que se digne de tal nombre", ha recalcado.

Tellado ha resaltado que el PP siempre ha estado ahí para "sacar España adelante" y ha recordado que ya lo hicieron con José María Aznar y Mariano Rajoy. "Lo haremos ahora con Feijóo. ¡Que nadie tenga la más mínima duda!", ha garantizado.

CRITICA A LOS QUE "COMPADREAN" CON LAS "PEORES TIRANÍAS"

Como hicieron ayer Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Tellado ha situado la causa de la libertad como el hilo que une el proyecto europeo con la actualidad. "La lucha por la libertad es lo que motivó la creación del proyecto común europeo", ha apostillado.

En este punto, ha señalado que esa libertad es la que "mueve" hoy a sus "referentes morales", como la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado o "la admirable oposición de Cuba y de Nicaragua", unas palabra que han provocado un aplauso de los asistentes.

"Mientras otros, desde España, compadrean y hacen negocios con las peores tiranías, nosotros apoyamos y defendemos a quienes arriesgan su vida por la libertad y por la democracia", ha aseverado, para concluir que el PP pertenece a la familia política que "más ha luchado por el Estado de Derecho en el mundo".

DOLORS MONTSERRAT: "LA ERA DEL SECTARISMO HA TERMINADO"

Por su parte, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha afirmado que con estas jornadas del PP quieren dar un paso para impulsar el vínculo Atlántico. "Un vínculo que nos una a pesar de la distancia, a pesar a veces de nuestras diferencias, pero que nadie más decida nuestro futuro", ha apostillado.

A su entender, durante dos décadas "la izquierda ha construido un muro ideológico" en sus países y ha "intentado pervertir el lenguaje", "menospreciar" la tradiciones y "corromper" la "identidad de libertad".

"Pero la era del sectarismo ha terminado, el péndulo está girando. La gente ha empezado a despertar de ese ensueño de la izquierda que venía a mejorar la vida de las personas y se ha dado cuenta de que todo era una gran mentira, una gran farsa", ha manifestado para pedir a los presentes que "Occidente, Europa, América vuelva a ser ese faro que guía al mundo".