El teniente coronel Balas (UCO) defiende trabajar con "serenidad y silencio": "No eludiremos nuestro deber"

Archivo - Varios agentes de la Guardia Civil, durante un registro en la calle Mimosas, a 30 de abril de 2024, en Barrantes, Ribadumia, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha defendido ante su equipo seguir trabajando desde la "serenidad, profesionalidad y silencio".

"No eludiremos nuestro deber, nunca lo hicimos, nunca lo hicieron; nunca hemos querido estar en otro sitio que no sea el de mayor riesgo y fatiga, en aras de una mejor sociedad", ha señalado en unas palabras durante una copa de Navidad, según ha podido saber Europa Press.

Balas ha hablado de forma genérica de las investigaciones "complejas" que lidera la UCO, la unidad que ha asumido bajo la dirección de jueces y fiscales el 'caso Koldo' o las causas relacionadas con la mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

"La forma de hacerlo no es otra que la serenidad, la seriedad, la profesionalidad, el silencio y la objetividad, fórmulas ya prescritas en nuestra Cartilla", ha dicho, para recordar a continuación los riesgos que afrontan por el "alto grado de exposición" al que se enfrentan.

"Este año, aunque pueda parecer otra cosa, no es distinto a los anteriores. Hemos trabajado igual, os habéis dejado la piel en cada cometido", ha añadido, reivindicando que la meta no es otra que cumplir con su deber como guardias civiles y servir a toda la sociedad.

Dicho esto, ha llamado a seguir trabajando como hasta ahora. "El rigor y objetividad que plasmáis en vuestro quehacer diario actúa como escudo ante todo aquello que pretende mellar nuestra credibilidad", ha dicho.

"Somos la punta de lanza de muchos, no desfalleceremos, no nos lo permitiremos, igual que nuestros compañeros que patrullan caminos y carreteras, día tras día, noche tras noche, nosotros seguiremos abriendo camino", ha concluido.