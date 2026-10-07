Una testigo asegura que la 'trama Leire' le habló de "eliminar" a la jueza que investigó al hermano de Sánchez

Archivo - La jueza Beatriz Biedma - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cintia Rocho declaró como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la 'trama Leire' contactó con ella y le habló de "eliminar" a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así se recoge en un informe de la UCO enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso Europa Press, que investiga una presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

Rocha aseguró a los agentes que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada --imputado en la investigación-- le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla".

Precisamente, la jueza Biedma declarará mañana como perjudicada ante el juez en el 'caso Leire Díez', tras denunciar haberse visto "afectada" por una supuesta campaña para "desacreditarla pública y profesionalmente", perpetrada por la supuesta trama.

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