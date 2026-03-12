Torres acusa a Feijóo de "priorizar" una derrota del Gobierno a apoyar el real decreto con medidas por la guerra en Irán

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i) y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d), en una sesión de control en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, termine votando en contra de las medidas del Gobierno "si eso supone una derrota" del Ejecutivo y ha advertido que sería "lamentable" que los 'populares' rechazaran el decreto ley que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes.

En plena ronda de contactos con los grupos parlamentarios para aprobar un paquete de medidas contra las consecuencias de la guerra de Irán, el expresidente canario ha cargado contra el líder de la oposición, al que acusa de tener una "herida interna" por no haber alcanzado la presidencia del Gobierno en 2023, según ha aseverado en una entrevista en 'La mañanas de RNE', recogida por Europa Press.

El ministro ha insistido en que Feijóo "no acepta", ni "entiende" que Pedro Sánchez consiguiese mantenerse en La Moncloa, y por eso "es capaz de votar en contra" de las propuestas del Ejecutivo. Y ha puesto como ejemplo el rechazo del PP a la limitación del precio de la energía.

En esta línea, Torres ha asegurado haber echado "mucho en falta" el "criterio de Estado" en partidos que han gobernado en España y ha advertido que el PP debe tener "muy en cuenta" que la oposición "también es para construir".

LLAMADAS DESDE LA OPOSICIÓN

Torres ha depositado también en el PP la responsabilidad de llamar al Gobierno en situaciones "adversas" como la desencadenada tras la escalada bélica en Oriente Próximo. Y ha asegurado que, durante su mandato en el Gobierno canario, agradeció a la oposición los contactos para "colaborar", "ayudar" y "ponerse a disposición" del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, ha destacado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, esté tendiendo puentes con el PP para escuchar sus propuestas y conseguir su apoyo para la votación del decreto. "Vamos a ir ultimando las propuestas" después de "conocer" las "opiniones" de los distintos grupos parlamentarios, ha afirmado Torres.

CITACIÓN COMO TESTIGO EN EL 'CASO KOLDO'

El titular de Política Territorial ha defendido que su citación como testigo en el juicio del 'caso Koldo' que se celebrará en abril, es un "procedimiento normal" que responde a la petición de la defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Respecto a las conversaciones con el exasesor de Ábalos en el Ministerio, Koldo García, sobre pagos pendientes por material sanitario cuando era presidente de Canarias, ha incidido en que la Unidad Central operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó en un informe que "no hay ninguna actitud que esté al margen de la ley".

Torres ha rechazado que su intervención "favoreciese a nadie" y la ha limitado a la obligación de abonar el dinero a una empresa que vendió material sanitario al Ejecutivo canario durante la pandemia. "Lo contrario es no cumplir con la legalidad", ha concluido.